สลด! หนุ่มขับเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า ไฟลุกท่วมเสียชีวิตคาที่

กระบี่ - สลด! หนุ่มกระบี่ ขับเก๋งเสียหลัก ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง ไฟลุกท่วมเผาวอดทั้งคัน คนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เมื่อเวลา 15.25น.วันนี้ (23 มิถุนายน 2569 ) ตำรวจ สภ.คลองท่อมรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถเก๋งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษม หมู่ 1 ตำบลเพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ หลังจากได้รับแจ้งเหตุจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย รถดับเพลิงเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
ที่เกิดเหตุ ด้านหน้าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขาเข้าไปยังอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 1 ตำบลเพหลา พบรถเก๋งฮอนด้า City หมายทะเบียน กง 5710 กระบี่ สภาพชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง จนเกิดไฟไหม้วอดทั้งคัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที สกัดเพลิงไว้ได้ตรวจสอบภายในรถ มีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสภาพไฟไหม้เกรียมทั่วร่างกาย ทราบชื่อต่อมา นายนัฐพล ชลธี อายุ 44 ปี ชาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้ตายเดินทางกลับจากทำธุระในตัวเมืองกระบี่เพียงลำพัง เมื่อมาถึงที่เกิดรถเสียหลักออกข้างทางไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงและเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาวาเหตุต่อไป