ตร.ไล่ล่ากระบะขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด ขับหนีกว่า 150 กม.ก่อนชนเสาไฟ สองคนร้ายทิ้งรถหนีลอยนวล

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ไล่ล่ากระบะขนยาบ้าแหกด่านหนีจากหาดใหญ่ไปถึงพัทลุงกว่า 150 กม. ก่อนชนเสาไฟฟ้าจนมุม ชายสองคนทิ้งรถหลบหนีลอยนวล ตรวจยึดยาบ้า 10 กระสอบ 2 ล้านเม็ด มูลค่า 60 ล้านบาท
วันนี้ (23 มิ.ย.) เมื่อเวลา 01.00 น. ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่และชุดปราบปรามยาเสพติด นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.พ.ต.ท.อดินันท์ วงศ์หมัดทอง รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายเอเชีย ทั่งฝั่งขาเข้าและขาล่อง ตรงข้ามหมู่บ้านปาล์มสปริงปาร์ควิว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ขณะนั้นได้มีรถกระบะตอนครึ่งโตโยต้ารุ่นไฮลักซ์ไทเกอร์ สีน้ำตาล ทะเบียน บฉ-2840 พัทลุง วิ่งมาถนนเพชรเกษมเส้นหาดใหญ่-รัตภูมิ สายเก่า ขับเข้ามาถึงจุดตรวจ ตำรวจจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุด สังเกตพบท้ายกระบะบรรทุกกระสอบมาเต็มคันรถ ภายในรถมีผู้ชายเป็นคนขับและชายอีกคนนั่งมาด้วย อายุประมาณ 30-40 ปี แต่คนขับได้เร่งเครื่องหลบหนี แหกด่านขับหนีไปบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปยัง จ.พัทลุง
ตำรวจจึงได้ขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดจนถึงทางแยกควนตะแบก-หัวนอน บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รถคันนี้ได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางขับหนีต่อไม่ได้ ชายสองคนที่นั่งมาในรถจึงได้เปิดประตูวิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทาง อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
จากการตรวจค้นรถพบยาบ้าอยู่ในกระสอบท้ายรถ จำนวน 6 กระสอบ และในห้องโดยสารอีก 4 กระสอบ รวมทั้งหมด 2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท โทรศัพท์มือถือ รองเท้าแตะ 1 คู่ และของกลางอีกหลายรายการ นอกจากนี้จากนี้ยังพบเครื่องรางของขลัง เป็นมีดหมอ 1 เล่ม และเครื่องรางผานไถ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ดัดแปลงมาจากส่วนหัวของคันไถนาโบราณ ผ่านการปลุกเสกปิดทองลงอาคม ตามความเชื่อว่าพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ผ่านอุปสรรคได้ง่ายดาย นิยมพกติดตัวเพื่อเสริมสิริมงคล คาดว่าพกใส่รถเอาไว้เพื่อให้รอดพ้นจากการจับกุมของตำรวจ
ส่วนรถคันนี้ทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้ว อยู่ในพื้นที ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการขนยาบ้าล๊อตนี้หรือไม่ และให้ทางตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 มาตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและหลักฐานต่าง ๆ ภายในรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหาเบาะแสติดตามจับกุมชายทั้งสองคนต่อไป
จากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ (23 มิ.ย.69) พล.ต.ท.อาชาน จันทร์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ได้แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 2 ล้านเม็ดล๊อตนี้ โดยระบุว่ายาบ้าล๊อตนี้มีมูลค่าสูงถึง 60 ล้านบาท คาดว่ากำลังนำไปวางตรงจุดนัดหมายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ เนื่องจากมีการบรรทุกมาท้ายรถกระบะและในรถ โดยไม่มีการอำพรางหรือปิดคลุมใด ๆ แต่มาเจอด่านตรวจของตำรวจสภ.หาดใหญ่ จึงพยายามขับหลบหนีการจับกุม
ขณะนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมหลักฐาน เพื่อติดตามจับกุมผู้ที่ร่วมขบวนการทั้งหมด ทั้งชายสองคนที่ทำหน้าที่ขนและผู้ร่วมขบวนการต้นทางและปลายทาง