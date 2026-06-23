เกาะสมุย เจ๋งคว้า Travel + Leisure Luxury Awards 2026 เกาะดีที่สุดในเอเชีย

สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย เจ๋งคว้า Travel + Leisure Luxury Awards 2026 อันดับ 1 เกาะดีที่สุดในเอเชีย ขณะสนามบินสมุย คว้าอันดับ 2 สนามบินที่ดีที่สุด รองจากชางงี สิงคโปร์ ส่วนโรงแรมรีสอร์ท 5 แห่งติดท้อป 10 ในไทย
นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจาก TRAVEL + LEISURE ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนของเกาะสมุยขึ้นรับรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards 2026 จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารทั่วโลก โดยเกาะสมุย ชนะเลิศคว้าอันดับ 1 ประเภทเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุด หรือ "Best Islands"ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชนะอันดับ 2.เกาะฟู้โกว๊ก(เวียดนาม) 3.เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) 4.เกาะปาลาวัน (ฟิลิปปินส์) 5.เกาะปีนัง(มาเลเซีย) 6.เกาะภูเก็ต(ไทย) 7.เกาะลังกาวี (มาเลเซีย) 8.เกาะโบราไกย์ (ฟิลิปปินส์) 9.เกาะซุมบา (อินโดนีเซีย) และ10.เกาะช้าง (ไทย)
นายรัชชพร กล่าวว่า นอกจากนี้ สนามบินสมุย ยังได้รับการโหวตคว้าอันดับ 2 สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์ โดยสนามบินสมุยมีเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสาร ขณะเดียวกัน รางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Beach + Island Resorts in Thailand) มีโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย ได้รับประกาศติดอันดับท็อป 10 มากถึง 5 แห่ง ได้แก่ Cape Fahn Hotel, Koh Samui คว้าอันดับ 2 , Four Seasons Resort Koh Samui อันดับ 5 , Kimpton Kitalay Samui อันดับ 7 , Anantara Lawana Koh Samui Resort อันดับที่ 8 และCentara Reserve Samui อันดับที่ 9
“ ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวเกาะสมุยทุกคน และเป็นเครื่องยืนยันว่า "เกาะสมุย" ยังคงเป็นหนึ่งในใจของนักเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล และการต้อนรับที่อบอุ่น รวมทั้งเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก ” นายรัชชพร กล่าว