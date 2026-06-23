ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตยกระดับปราบแรงงานผิดกฎหมาย ล่าสุด บุกจับชาวจีน – เมียนมา 22 คน ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เตรียมนำแนวทาง “Phuket Model” มาใช้ ย้ำไม่หยุดแค่การจับกุม แต่จะ สืบสวนเชื่อมโยง ไปยังผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์
วันนี้ (23 มิ.ย.) เวลา 11.30 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต บูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานความมั่นคง นำโดย ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลเรือตรี ประพันธ์ ศรีสุวิภา รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จัดหางานจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนจำนวน 19 ราย และ สัญชาติเมียนมาอีก 3 ราย รวม 22 ราย โดยทั้งหมดไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานและเอกสารประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้ จึงควบคุมตัวมายังกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามกฎหมาย
ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการจับกุมแรงงานต่างด้าวในช่วงที่ผ่านมา พบพฤติกรรมซ้ำในหลายกรณี โดยเฉพาะการนำชาวจีนเข้ามาปฏิบัติงานด้านก่อสร้างและควบคุมงาน จึงจำเป็นต้องขยายผลมากกว่า การดำเนินคดีเรื่องการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต แต่จะตรวจสอบเชิงลึกไปถึงโครงสร้างของบริษัท ผู้ถือหุ้น และแหล่งที่มาของเงินทุน เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่
สำหรับการปราบปรามแร่งงานต่างด้าว ในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเตรียมนำแนวทาง “Phuket Model” มาใช้ในการปราบปรามการกระทำผิด โดยไม่หยุดเพียงการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายหรือผลักดันออกนอกประเทศ แต่จะ สืบสวนเชื่อมโยงไปยังผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง พร้อมตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการว่ามีความโปร่งใสและดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งปราบปรามธุรกิจ นอมินีและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ โดยยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายไทย พร้อมย้ำว่า “จังหวัดภูเก็ตไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย” ในปัจจุบันมีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ควบคู่กับการเฝ้าระวังธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับนอมินี ซึ่งการพบแรงงานชาวจีนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องขยายผลต่อไป รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้เงินหรือธุรกรรมที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่ พ.ต.อ.ภาสกร สนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ได้รับนโยบายให้เร่งสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนอมินี และการกระทำผิดของชาวต่างชาติอย่างเข้มข้น โดยจะสอบปากคำเชิงลึกเพื่อสืบหาช่องทางการเดินทางเข้าประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำพาแรงงาน และใช้ระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง โดยเน้นย้ำ ประชาชน ร่วมเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสในจังหวัดภูเก็ต