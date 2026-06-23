บุกจับเรือทัวร์นำนักท่องเที่ยวจีนตกปลา ผิดกฎหมาย ไม่มีไกด์นำเที่ยว-ผิดพ.ร.บ.การเดินเรือ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจน้ำภูเก็ต บุกจับเรือทัวร์นำนักท่องเที่ยวจีนตกปลา ตรวจยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมผิดกฎหมาย พร้อมแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวผิดกฎหมาย ไม่จัดให้มีไกด์ และ พ.ร.บ.การเดินเรือฯ
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตได้รับแจ้งว่า มีเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกไปทำกิจกรรมตกปลาในทะเล โดยอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 พ.ต.ท.วิษณุ จินาวงษ์ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำเรือตรวจการณ์ 444 ออกตรวจทางทะเลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กระทั่งเวลาประมาณ 18.45 น. บริเวณแหลมดินสอ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบเรือบรรทุกคนโดยสาร (เรือทัวร์ตกปลา) กำลังนำนักท่องเที่ยวชาวจีนออกไปทำกิจกรรมตกปลาในทะเล จึงได้เข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
จากการตรวจสอบพบว่า เรือดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมาลำโดยสารอยู่จำนวน 2 คน และมีนายกฤตฯ เป็นผู้ควบคุมเรือ ขณะตรวจสอบภายในเรือ พบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมระบบ Starlink ติดตั้งอยู่ภายในเรือ ประกอบด้วย อุปกรณ์รับ–ส่งสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมหลายรายการ
เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงที่มาและขอตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าว โดยผู้ควบคุมเรือให้การว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างตน โดยไม่สามารถนำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า การครอบครอง หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือและคุณสมบัติผู้ประจำเรือ พบว่าไม่ถูกต้องจึงแจ้งข้อหาใช้เรือผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบรูปแบบการให้บริการนำเที่ยวของเรือลำดังกล่าว พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางไปกับเรือโดยไม่มีบุคคลใดแสดงตนหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ประจำคณะนักท่องเที่ยว เมื่อสอบถามผู้ควบคุมเรือ บุคคลที่อยู่บนเรือ รวมถึงนักท่องเที่ยว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางร่วมคณะตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด
จากการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวอาจฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบริษัทผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมการท่องเที่ยวพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ขยายผลตรวจสอบโครงสร้างการประกอบธุรกิจและแหล่งที่มาของเงินลงทุน เนื่องจากพบข้อมูลน่าสงสัย โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทน (นอมินี) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายหรือไม่