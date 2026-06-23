สวยงามดอกทานตะวันบาน “เขาเจียก” จุดแลนด์มาร์ก จ.พัทลุง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่เขาเจียก พื้นที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเคยเป็นพื้นที่สัมปทานหินเก่า และบริษัทได้เลิกสัมปทานมาหลายสิบปี ทำให้พื้นที่โดยรอบเขาเจียกถูกทิ้งร้างและว่างเปล่า ทำให้เทศบาลตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง ได้ดำเนินการทุ่มงบเพื่อจัดเป็นสวนหย่อม สวนดอกไม้ และสวนออกกำลังกายให้ชาวบ้านและชุมชนโดยรอบ โดยปรับภูมิทัศน์ จัดการปลูกไม้ยืนต้นสร้างความร่มรื่น และปลูกดอกไม้สร้างความสวยงามยามเมื่อแวะเวียนมาสัมผัส มาตั้งแต่ปี 2564
โดยเฉพาะช่วงนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน ตรงหน้าผาหิน และดอกกำลังผลิบานออกมารับอากาศร้อน อบอุ่น สร้างความสดชื่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาเยือน โดยบรรยากาศยามเช้าและยามเย็นถือได้ว่าน่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง ดอกทานตะวัน ชูช่อพลิ้วสายลมยามที่พัดมา ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่แวะถ่ายภาพเพื่อความสวยงาม เพื่อความสุข
เทศบาลตำบลเขาเจียกได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมและรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยสลับกับการปลูกไม้ดอก จัดสวนหย่อมให้สวยงามสดใสอยู่เสมอ เพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนและสัมผัสบรรยากาศของจังหวัดพัทลุง