ชายสูงวัย 62 ปีขับรถยนต์หักหลบสามล้อก่อนชนเสาไฟฟ้าขาดดึงล้มระเนระนาด 7 ต้น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชายสูงวัยอายุ 62 ปีขับรถยนต์หักหลบสามล้อพ่วงข้างก่อนชนเสาไฟฟ้าขาดพร้อมพุ่งลงคู และยังดึงเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มเป็นโดมิโน่ขวางถนนอีก 7 ต้น มีชาวบ้านที่ขับ จยย.ผ่านมาบาดเจ็บ 2 คน เหตุเกิดบริเวณหน้าวัดแก้วสว่างวนาราม หมู่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วานนี้ (23 มิ.ย.) เกิดอุบัติเหตุรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สีขาว เสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมถนนคึกฤทธิ์ บริเวณหน้าวัดแก้วสว่างวนาราม หมู่ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่เชื่อมกับถนนลพบุรีราเมศวน์ เข้าออกตัวเมืองหาดใหญ่ โดยทีแรกรถได้พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเสาเล็กซึ่งเป็นเสาที่ต่อสายไฟเข้าบ้าน จนเสาไฟขาดและรถพุ่งตกลงไปอยู่ในคู และปรากฏว่าสายไฟได้ไปลากเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ริมถนนฝั่ง ตรงข้าม ล้มลงมาต่อเนื่องกันเป็นโดมิโน่ทั้งหมด 7 ต้น ทั้งเสาไฟและสายไฟล้มลงมาพาดขวางถนน รวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอีก 1 ลูก และเสาไฟภายในวัดแก้วสว่างวนารามหักอีก 1 เสา
ส่วนคนขับรถฟอร์จูนเนอร์ซึ่งเป็นผู้ชายอายุ 62 ปี และขับรถมาคนเดียวอาการปลอดภัย ด้านหน้ารถพังเสียหาย แต่ว่าได้ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมาพอดีโดนสายไฟฟ้าฟาดจนล้มมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นชายกับหญิงที่ขับขี่รถกันมา ผู้ชายอายุ 21 ปี ไหล่ขวาเคลื่อนแผลถลอกแขน ผู้หญิงอายุ 19 ปี บวมช้ำบริเวณลำคอ กู้ชีพคลองแหพาตัวส่งโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ นอกจากนี้ยังทำให้ไฟฟ้าตามบ้านที่อยู่ตลอดแนวถนนคึกฤทธิ์ดับทันที
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และในช่วงเช้าก็ระดมรถกระเช้าและเจ้าหน้าที่มายกเสาไฟฟ้าและเคลียร์พื้นที่ พร้อมกับเร่งซ่อมระบบไฟฟ้าเพื่อปล่อยไฟฟ้าให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยเร็วที่สุดภายในวันนี้
นายสุรพงษ์ ทิพย์นรากุล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 7 ต้น ประมาณการความเสียหายต้นละ 30,000 บาท โดยจะเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดให้เสร็จภายในวันนี้ โดยจะนำเครื่องไฟฟ้าสำรองมาจ่ายไฟให้ก่อน โดยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าราว 200 ครัวเรือนเฉพาะที่อยู่บริเวณริมถนนคึกฤทธิ์
ด้านคนขับรถฟอร์จูนเนอร์ ซึ่งเป็นชายอายุ 62 ปี เป็นคนในพื้นที่คลองแห บอกว่า ตอนเกิดเหตุขับรถลงมาจากถนนลพบุรีราเมศวน์ แต่ว่ามีรถสามล้อพ่วงข้างขับตัดหน้าจึงพยายามหักหลบ จนรถเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าริมถนน และยังดึงเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มตามมาอีกด้วย และตอนนั้นก็มีสติดีไม่ได้เมาแต่ว่าพยายามหักหลบไม่ให้ชนสามล้อพ่วงข้างที่ขับตัดหน้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้น