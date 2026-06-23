ภูเก็ตขยายผลจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ยึดไอซ์ 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนบนเพดานรถยนต์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ฝ่ายปกครองตำบลไม้ขาว ร่วมกับ ตำรวจท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ขยายผลจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาไอซ์ 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนบนเพดานรถยนต์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลไม้ขาว นำโดย กำนันวรวิทย์ ศรีสาคูคาม พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และชุดปกครองตำบลไม้ขาว ได้รับการประสานจาก สภ.ท่าฉัตรไชย เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก วันที่ 24 มีนาคม 2569 ด่านตรวจท่าฉัตรไชยตรวจค้นรถยนต์ทะเบียน กล 4604 สุราษฎร์ธานี พบของกลาง ยาบ้า 2,900 เม็ด และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไว้แล้ว
ต่อมา วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ สภ.ถลาง จับกุมผู้ต้องหาอีกหนึ่งราย ซึ่งคาดว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน จากการสืบสวนขยายผลและพบพิรุธ จึงร่วมกับ สภ.ท่าฉัตรไชย ตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดประเภทไอซ์ น้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ถูกซุกซ่อนไว้บริเวณ เพดานรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมบันทึกการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป