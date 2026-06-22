“กมลศักดิ์” ขึ้นศาลสืบพยานล่วงหน้าคดีถูกบุกยิงก่อนฟ้อง ติดตามการขอหมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - กมลศักดิ์ ควงทวี-วันนอร์ ขึ้นศาลนราฯ สืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้อง ติดตามขอความเมตตาเรียกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ส่งหมายเลขตรวจเช็คควานหาตัวผู้บงการ
วันนี้ (22 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเดินทางกับนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายถูกลอบยิงในช่วงเช้ามือวันที่ 20 มี.ค.69 เหตุเกิดที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มายังศาล จ.นราธิวาส
สืบเนื่องจากการที่นายกมลศักดิ์ได้ยื่นขอความเป็นธรรมกับอัยการ ขอให้มีการออกหมายเรียกเอกสารการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัทผู้ให้บริการ ทั้ง AIS True และ ทีทีแอนด์ที เนื่องจากเกรงว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอัยการได้รับเรื่องและยื่นต่อศาลเพื่อขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้อง โดยศาลได้เมตตาออกหมายเรียกให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมาสืบพยานและรับรองเอกสาร จำนวนกว่า 2 ล้านหมายเลข จึงจะเห็นกระบวนการวางแผนทั้งหมด ว่าผู้ต้องหาทั้ง 7 คน มีการติดต่อสัมพันธ์กับใครบ้าง เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะได้สืบไปถึงเชื่อมโยงบุคคลใดบ้างนอกจากจำเลย 7 คนแล้ว
ในวันนี้ผู้ต้องหาทั้ง 7 คน คือ 1. ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ทำหน้าที่มือปืน ผู้ก่อเหตุลั่นไก 2.นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ทำหน้าที่มือปืน 3. นายสมพร ลังเดช ผู้ประสานงาน จัดเตรียมแผน และชี้เป้า 4.นายอลาวี อาแว ทำหน้าที่ขับรถ 5.นายสุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่ ทำหน้าที่อำพรางและแยกชิ้นส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุ อยู่ในชั้นฝากขังครั้งที่ 6 ส่วนอีก 2 คน คือ 1. น.อ.มนตรี โตประเสริฐ และ 2. น.ต.เดโช รัตนพันธุ์ ผู้สนับสนุนพยายามฆ่า ซึ่งอยู่ในระหว่างประกันตัว
การพิจารณาในชั้นศาลร่วม 3 ช.ม. พ.ต.อ.ทวี เปิดเผยว่า ความจริงเพราะในชั้นกรรมาธิการเราก็ต้องหาความจริงหลายๆอย่าง โดยเฉพาะความจริงอันหนึ่งก็คือเรื่องปืนที่ใช้ยิงและปืนของกลาง ตอนนี้มันมาอยู่กับเราแล้วแต่อยู่กับของกลางในคดีก็เป็นปืนที่ทางกองทัพเรือก็ไม่ได้จำหน่าย อันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปดูปืนแล้วก็ปืนอีก 1 กระบอก ก็ต้องอาจจะต้องเชิญมาสอบถาม เป็นคดีแรกที่ผู้เสียหายจะต้องใช้สิทธิ์ไปไปขอศาลสืบพยานก่อนฟ้องนะโดยปกติตำรวจน่าจะทำ
ด้านนายกมลศักดิ์ เปิดเผยว่า กระบวนการของวันนี้เป็นหน้าที่ของอัยการ ที่หลังจากที่บริษัทผู้ให้บริการได้ส่งเอกสารมาแล้วนะตามช่วงเวลาที่เราขอ อัยการต้องสั่งให้พนักงานสอบสวนสั่งสอบพยานบริษัทผู้บริการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ ซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการของอัยการกับพนักงานสอบสวน ประเด็นอยู่ว่าก่อนหน้านี้เท่าที่ฟังมา พนักงานอัยการ แจ้งว่า ยังไม่มีการสอบเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการ เพราะเอกสารฉบับนี้มาอัยการก็คงจะจะต้องสั่งให้พนักงานสอบสวน ไปสอบบริษัทให้บริการส่วนจะขยายผลถึงไหน
แต่ว่าขณะนี้มันอยู่ในระหว่างการฝากขังครั้งที่ 7 ไปอีกไม่กี่วันที่ทางอัยการจะมีความเห็นสั่งฟ้องไม่ฟ้องอย่างไร เราก็ต้องติดตามต่อไปว่าส่วนกระบวนการคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ขอเวลาในเรื่องของทีมงานเราจะได้ทำการรวบรวมข้อมูลเมื่อเราได้เอกสารตามที่เรากังวล ก็เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นแต่จะไปถึงไหน