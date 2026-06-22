นักท่องเที่ยวแห่ซื้อส้มโชกุนเบตงของฝากยอดนิยม ยอดขายพุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยะลา – นักท่องเที่ยวแห่เลือกซื้อส้มโชกุนเบตง ของดีขึ้นชื่อประจำถิ่น ส่งผลให้ยอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุด อีกทั้งจากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้รายได้เพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาท เป็นวันละ 1,500-1,800 บาท
วันนี้ (22 มิ.ย.) บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตง ของดีขึ้นชื่อประจำถิ่น ที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือน
นางสาวจิตรานุช อุดมบริภัณฑ์ เจ้าของร้านส้มโชกุนอากง เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากส้มโชกุนเบตงมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบาง เนื้อแน่น รสชาติหวานฉ่ำ ไม่ขม และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของเบตงที่เอื้อต่อการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนไปรับประทานเองประมาณ 1-2 กก. และนิยมซื้อใส่กล่องขนาด 3-5 กก. เพื่อนำไปเป็นของฝากแก่ญาติและเพื่อนฝูง
นอกจากนี้ ร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส ส่งผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาท เป็นวันละ 1,500-1,800 บาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการครบแล้ว ยังสามารถชำระเงินผ่านการสแกนจ่ายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก สะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป