ขัดแย้งมานาน! เกิดเหตุพ่อตายิงลูกเขยเสียชีวิตหน้าบ้านพักที่พัทลุง

พัทลุง – เกิดเหตุพ่อตายิงลูกเขยเสียชีวิตหน้าบ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ก่อนจะมอบตัวกับตำรวจโดยดีพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ เผยสาเหตุมีปัญหาขัดแย้งกันมานาน และก่อนเกิดเหตุผู้ตายจะทำร้ายลูกสาวและขู่ฆ่าน้องเมียด้วย
วันนี้ (22 มิ.ย.) ร.ต.อ.ทวีวัฒน์ มิ่งทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรรเสริญ เหมือนพรรณราย สว.สภ.เกาะนางคำ, ร.ต.อ.สมจิตร์ ขุนทองเพ็ชร รอง สวป.สภ.เกาะนางคำ นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง จนท.หน่วยกู้ภัยปากพะยูน และแพทย์เวร รพ.ปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจเหตุยิงกันตาย 1 ศพ โดยเหตุเกิดบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบศพ นายรังสรรค์ เมธาพงค์ อายุ 31 ปี นอนเสียชีวิตจมกองเลือดในลักษณะนอนตะแคงข้าง สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณลำคอ ศีรษะ รวม 3 นัด ใกล้ศพผู้เสียชีวิตพบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าสะพายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ และหัวกระสุนปืนตกอยู่ 1 หัว จึงเก็บไปเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบปากคำ นางสาวปรารถนา คุณชล อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุ นายรังสรรค์ และนายพงศ์พันธ์ วิลันดาโสภณ ผู้เป็นลูกน้อง เตรียมตัวจะออกไปส่งกะปิในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้นำรถยนต์กระบะมาจอดบริเวณหน้าบ้านหลังเกิดเหตุ ต่อมาได้มีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด เดินเข้ามาจ่อยิง นายรังสรรค์ ในระยะเผาขน จากนั้นคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไปโดยไม่ได้ยินเสียงยานพาหนะในการหลบหนี ในเบื้องต้น ตร.คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากทราบความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี และทราบเส้นทางการหลบหนีหลังก่อเหตุ
อย่างไรก็ตามในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลของคดีดังกล่าว คาดว่าผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวนี้น่าจะเป็น นายสมโชค คุณชล อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นพ่อตาของผู้เสียชีวิต โดย นายสมโชค มีบ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ดังนั้นในตอนสายวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังบ้านพักของ นายสมโชค เพื่อพูดคุยในคดีดังกล่าว โดยนายสมโชค ได้แสดงตัวในการเข้ามอบตัวกับตำรวจ พร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด .32 จำนวน 1 กระบอก กระสุนในรังเพลิง 2 นัด และปลอกกระสุนในรังเพลิง จำนวน 3 นัด จึงได้นำตัวพร้อมของกลางไปสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตามในการสอบปากคำในครั้งนี้ นายสมโชค ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยบอกกับตำรวจว่าสาเหตุของการก่อเหตุดังกล่าวเกิดมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวระหว่างตนกับลูกเขย (ผู้เสียชีวิต) มาอย่างต่อเนื่อง และก่อนหน้านี้ผู้ตายจะใช้ท่อนเหล็กฟาดหัวตนแต่มีคนห้ามปรามไว้ทัน และผู้ตายห้ามมิให้ตนเข้ามาในบ้าน ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับภรรยาของผู้ตายมีปากเสียงกันจนทำให้ผู้ตายจะใช้เหล็กขูดช๊าฟแทงภรรยา ตนจึงเข้าห้ามปรามจนถูกผู้ตายด่าทอ นอกจากนั้นผู้ตายยังจะขู่ฆ่าน้องเมียอีกด้วย ด้วยความโมโหตนจึงได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น