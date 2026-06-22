นักท่องเที่ยวสุดแสนเสียดายสวนดอกไม้ชื่อดัง จ.ตรังประกาศปิดบริการไม่มีกำหนด

ตรัง - นักท่องเที่ยวต่างสุดแสนเสียดาย หลังจาก “สวนลุงเวศน์” สวนดอกไม้ชื่อดังของ จ.ตรัง ประกาศปิดบริการยาวๆ โดยไม่มีกำหนดเปิด หลังจากที่สวนทำงานอย่างหนักมาตลอด 4 ปีกว่า และเจอสารพัดปัญหา
วันนี้ (22 มิ.ย.) เพจ “สวนลุงเวศน์” สวนดอกไม้แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดตรังได้ประกาศปิดบริการนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดเปิด และไม่แน่ใจว่าจะปิดไปจนถึงเมื่อไหร่ หรือจะได้กลับมาเปิดอีกหรือไม่ หลังจากที่สวนทำงานอย่างหนักมาตลอด 4 ปีกว่า และปัญหาหลักที่สวนต้องประสบคือ การขาดทุน ซึ่งลูกค้าที่เข้าไปอ่านต่างแสดงความคิดเห็นในทำนองเห็นอกเห็นใจ และต่างรู้สึกเสียดายที่แหล่งท่องเที่ยวดีๆ ซึ่งเคยเชิดหน้าชูตาของจังหวัดตรังอย่างยาวนาน กลับต้องมาประสบกับปัญหาเช่นนี้
เพจระบุข้อมูลว่า ก่อนที่จะก่อตั้งสวนขึ้น เดิมพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่ดินนารกร้าง ตั้งอยู่เกือบสุดถนนชลประทาน ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งในตอนนั้นเส้นทางบริเวณนี้ยังเปลี่ยว ถนนยังไม่ตัดผ่านเป็น 2 เลน ไม่ค่อยมีรถสัญจรเข้ามา ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จนกระทั่ง “คุณลุงเวศน์” ตัดสินใจลองเสี่ยง ทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับทีมงานทุกคน เพื่อสร้างสวนดอกไม้ของเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ และได้เปิดบริการวันแรก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ในเวลานั้น ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่า จะสำเร็จ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ ไม่มีอะไรเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจตรงนี้ และแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกดอกไม้เมืองเหนือที่อากาศหนาวในพื้นที่ตรงนี้เลย แต่ความฝัน ความหวัง และความตั้งใจของคุณลุงและทีมงานทุกคน ก็หนักแน่นและแน่วแน่ จนไม่มีอุปสรรคใดที่จะผ่านไปไม่ได้ และไม่มีคำว่า “ทำไม่ได้” ในทัศนคติของคุณลุงเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสภาพอากาศ แมลง และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การปลูกและการดูแลรักษาดอกไม้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเปิดบริการ “สวนลุงเวศน์” จำหน่ายบัตรเข้าชมท่านละ 50 บาท ไม่เคยมีการปรับราคาขึ้น แม้ว่าทางสวนจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อขยับขยาย และพัฒนาอยู่เสมอ หรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดี โยเฉพาะในช่วง 2 ปีหลัง ทางสวนประสบปัญหาขาดทุน แต่ด้วยใจรักก็ยังพยายามอดทนกัดฟันต่อสู้เรื่อยมา โดยมีลูกค้าทั้งในพื้นที่ จากต่างจังหวัด และจากต่างชาติ มาใช้บริการ ซึ่งต่อจากนี้การเดินทางของสวนจะเป็นอย่างไร จะได้กลับมาเปิดอีกไหม ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนด้วย