เด้งรวด 3 บิ๊กตำรวจ สภ.บูเก๊ะตา เซ่นปมซุกระเบิดรถสายตรวจหน้ามัสยิด

นราธิวาส - ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ลงนามสั่งเด้งด่วน 3 นายตำรวจ สภ.บูเก๊ะตา ตั้งแต่ “ผู้กำกับ-รอง ผกก.-สวป.” ให้ขาดจากตำแหน่งเดิม ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีผลทันที เซ่นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจหน้ามัสยิด
จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569 ที่คนร้ายไม่ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ขณะจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเก๊ะตา ก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้น แรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่โชคดีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ล่าสุด เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเก้าอี้ผู้บริหารโรงพักทันที เมื่อ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (ผบก.ภ.จว.นราธิวาส) ได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ 514/2569 เรื่อง “ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ” โดยในคำสั่งระบุเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 และ 105 (4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 สั่งการให้ 3 นายตำรวจระดับแกนนำของ สภ.บูเก๊ะตา ไปช่วยราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (ศปก.ภ.จว.นราธิวาส) โดยให้ขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ สวัสดิ์รักษา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา, 2.พ.ต.ท.สุพล สุขบูรณ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา และ 3. พ.ต.ท.ซีระ อับดุลเลาะ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา
ทั้งนี้คำสั่งโยกย้ายด่วนดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคต