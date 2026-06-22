นายกสุพิศ ร่วมปล่อยพลังนักวิ่ง! หนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งบ้านดอนขี้เหล็ก ระดมพลังชุมชนเพื่อการศึกษา

21 มิถุนายน 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมสนับสนุนและให้เกียรติปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักวิ่ง ในกิจกรรม “เดิน-วิ่ง โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานมีนายเดชา จันทิกาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก อันจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนและสังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิ่ง ประชาชน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข ความสามัคคี และพลังแห่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน