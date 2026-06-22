อนุ กมธ.กิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยีฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการป้องกันชายแดนและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการป้องกันชายแดน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
ขีดความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองบิน 3 ทอ.
1.พิจารณารับทราบขีดความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนความต้องการในการสนับสนุนภารกิจทางยุทธการของกองบิน 3 กองทัพอากาศ โดยเชิญ ผู้บังคับการกองบิน ๓ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการเดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อความมั่นคง ณ กองบิน 3 กองทัพอากาศ
“กองบิน 3” เป็นกองบินอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เต็มรูปแบบแห่งแรก ที่บูรณาการขีดความสามารถด้านอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศให้เป็นระบบและทันสมัย รองรับภัยคุกคามในอนาคตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญของกองบิน 3 คือการเป็น “ระบบนิเวศอากาศยานไร้คนขับ (UAV Ecosystem)” ที่ครบวงจร ประกอบด้วย
1) บูรณาการภารกิจครบมิติ ตั้งแต่การปฏิบัติการ การฝึกอบรม การทดสอบ การวิจัย ไปจนถึงการซ่อมบำรุง โดยมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
2) รองรับการเตรียมความพร้อมรับการบรรจุประจำการอากาศยานไร้คนขับ ตามแผนพัฒนากิจการ UAV ของกองทัพอากาศ
3) จัดตั้งศูนย์การฝึกมาตรฐานสากลเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความเป็นมืออาชีพ ทั้งสำหรับกองทัพอากาศ เหล่าทัพอื่นๆ และหน่วยงานภายนอก
4) ยกระดับการพัฒนาสนามบินวัฒนานคร พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษสระแก้ว และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นอกเหนือจากภารกิจทางทหาร กองบิน 3 ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญจากสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนที่ผ่านมา โดยกองทัพอากาศให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Counter-UAV) เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่คู่ขัดแย้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีและอาวุธอย่างก้าวกระโดด
ในการนี้ ที่ประชุมมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและกระบวนการทางระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหายุทโธปกรณ์ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะได้ศึกษาเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเสนอยังคณะกรรมาธิการเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมตามหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับให้เพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อภารกิจการรักษาความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลังการรับฟังการบรรยาย ประธานอนุได้กล่าวขอบคุณและสรุปว่าได้เห็นถึงความก้าวหน้าของกองบิน 3 ทอ, และเห็นถึงปัญหา และความขาดแคลนงบประมาณในการพัฒาขีดความสามารถรวมทั้งการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บ และขอชื่นชมในเรื่องการดึงประชาชนมาเป็นมวลชนในการสนับสนุนงานด้านคสามมั่นคง เพี่อการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันประเทศ โดยคณะอนุกรรมาธิการไศเบอร์ฯ จะได้เดินทางไป กองบิน 3 เพื่อเยี่ยมชมขีดความสามารถและให้กำลังใจหน่วยงานในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและขีดความสามารถของ กองบิน 3 ทอ,เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดการสู้รบกับศัตรูในชายแดนกัมพูชา กองบิน 3 ทอ.ต้องมีชัยต่ออริราชศัตรูอย่างแน่นอน