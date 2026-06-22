“น้ำตกควนเศียร” พิกัดลับสายมู 11 ชั้น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ จ.ชุมพร

ชุมพร - เตรียมดัน “น้ำตกควนเศียร” พิกัดลับสายมู 11 ชั้น อ.หลังสวน สู่แลนด์มาร์ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตั้งของ ศาลพ่อตาควนเศียร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่เคารพศรัทธา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หาดยาย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจ “น้ำตกควนเศียร และน้ำตกควนเศียรน้อย” ในพื้นที่ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ที่ผสานเสน่ห์ของธรรมชาติและความเชื่อสายมูเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
การสำรวจครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ที่มอบหมายให้ นายสุชีพ ดำสุทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.ชุมพร เขต 3 อำเภอหลังสวน พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา ธรรศเดชานนท์ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชุมพร, นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์ นายก อบต.หาดยาย, นายณรงค์ ช้างชนะ ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้
นอกจากนี้ ยังมี ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และ ดร.อนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร เข้าร่วมสำรวจและวางแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน
สำหรับ พิกัดลับกลางป่า เดินทางสะดวก เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว “น้ำตกควนเศียร และน้ำตกควนเศียรน้อย” ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้อย่างสมบูรณ์ มีสายน้ำใสสะอาดและเย็นตลอดทั้งปี บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ
จุดเด่นสำคัญคือสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก รถยนต์สามารถเข้าถึงบริเวณน้ำตกได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีแอ่งน้ำธรรมชาติคล้ายก้นกระทะที่กักเก็บน้ำไว้ตามชั้นหิน ทำให้มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัวที่ต้องการเล่นน้ำหรือพักผ่อนในช่วงวันหยุด
อันซีน “น้ำตกสายมู 11 ชั้น” แหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแห่งใหม่ นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว น้ำตกควนเศียรยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นในฐานะ “น้ำตกสายมู” ที่มีความสูงถึง 11 ชั้น และเป็นที่ตั้งของ ศาลพ่อตาควนเศียร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน
ด้วยชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีผู้เดินทางมากราบไหว้ ขอพร และขอโชคลาภอย่างต่อเนื่อง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความเชื่อ (Faith Tourism) ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้ในอนาคต
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับ “น้ำตกควนเศียร” ให้เป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร พร้อมสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนตำบลหาดยายอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ นายณรงค์ ช้างชนะ ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 087-268-1091 นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์ นายก อบต.หาดยาย โทร. 062-228-8545.