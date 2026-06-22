“พิพัฒน์” เปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์สะบ้าย้อย ครั้งที่ 12 มุ่งสร้างเยาวชนเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาคนรองรับการเติบโตประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์อำเภอสะบ้าย้อย ครั้งที่ 12” ณ สนามบ้านทุ่งพอ ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนันต์อินทร์ ศิริรัตน์ และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 7 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานปณิธานแห่งการเรียนรู้ (อิกเราะห์) ตามหลักศาสนาอิสลาม ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเข็มทิศนำทางชีวิต มุ่งสร้างเยาวชนที่มีสติปัญญา รอบรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสามัคคี ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ขบวนพาเหรดสุดอลังการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งพอ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วย “ชุดมลายูถิ่น” อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงาม เพื่อฟื้นฟูและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ สืบไป ควบคู่ไปกับการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทอย่างจริงจังในชุมชน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวชื่นชมชมรมตาดีกาตำบลทุ่งพอ และภาคีเครือข่ายครูสอนตาดีกาทั้ง 9 ตำบล ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานอันทรงคุณค่าภายใต้แนวคิด “อิกเราะห์: เข็มทิศแห่งการศึกษา” ซึ่งสะท้อนว่าการอ่านและการเรียนรู้คือประทีปนำทางชีวิตที่สำคัญที่สุดสำหรับเยาวชน โดยอำเภอสะบ้าย้อยถือเป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม และความร่วมมือของชุมชน การที่ลูกหลานเยาวชนได้มารวมตัวกันในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการ กีฬา และความสามารถในด้านต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา เคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
“ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ผมเชื่อมั่นเสมอว่าการพัฒนาประเทศต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะไม่ว่าระบบขนส่งคมนาคมจะพัฒนาไปก้าวไกลเพียงใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตของเยาวชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นความหวังและอนาคตของชาติ ในโอกาสนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ร่วมกันสร้างมิตรภาพที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน” นายพิพัฒน์ กล่าว
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินพบปะพูดคุย ทักทาย และร่วมถ่ายภาพกับคณะครู เยาวชน รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางรอยยิ้มและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวอำเภอสะบ้าย้อย