"ดร. กมล รอดคล้าย" เป็นประธานเปิดอาคารเรียน 'สัมฤทธิกาล' จ.สงขลา

ดร. กมล รอดคล้าย ประธานกรรมาธิการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา / สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนสัมฤทธิกาล โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569
อาคารดังกล่าวเป็นอาคารซึ่งผู้รับเหมาทิ้งงานและปล่อยร้างมาเป็นเวลานาน ต่อมาผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน ได้มีการร้องขอไปยังสพฐ. เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุน และดำเนินการจัดสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ทันตามเวลาที่กำหนด ยังประโยชน์ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
ในงานดังกล่าว มีนายอำเภอนาหม่อม ผู้อำนวยการสพป. สงขลา 1 กรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลาเเละนครศรีธรรมราช ผู้บริหารท้องที่และท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด และร่วมกินน้ำชาส่งเสริมความรักสามัคคี รวมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และสมทบในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย