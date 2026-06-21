รวบยกแก๊ง! ตำรวจจับ 4 หนุ่มนั่งกระบะไล่ยิงวัยรุ่นพัทลุงเสียชีวิต

พัทลุง - ตำรวจรวบยกแก๊ง 4 หนุ่มก่อเหตุนั่งรถกระบะไล่ยิงวัยรุ่นพัทลุงวัย 16 ปี เสียชีวิต อ้างฝ่ายผู้ตายชักปืนขู่ท้าทายก่อนทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
วันนี้ (21 มิ.ย.) จากกรณีวัยรุ่นพัทลุงอายุ 16 ปี ทราบชื่อ นายธีรภัทร ชูเงิน ถูกไล่ยิงกระสุนเข้าลำคอ 1 นัด ก่อนที่ทางผู้เสียชีวิตและกลุ่มเพื่อนได้พยายามหลบหนี และรถ จยย.ได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยเหตุการณ์เกิดริมถนนสายแม่ขรี-โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เมื่อค่ำวันที่ 20 มิ.ย. 69
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะโหมด ได้มีการเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุจนกระทั่งทราบเบาะแสและรายละเอียด จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายอันวา แขกพงศ์ หรือ อันวา อายุ 18 ปี, 2.นายกรวิชญ์ แก้วรัตนะ หรือ เบียร์ อายุ 16 ปี, 3.นายยุทธศาสตร์ เพชรคง หรือ แฟ้ม อายุ 24 ปี และ 4.นายปิยะวัฒน์ เบ้านุวงค์ หรือ โอ๊ต อายุ 19 ปี ซึ่งทั้ง 4 รายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการคุมตัว นายอันวา ไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ รวมถึงค้นหาอาวุธปืนที่นำไปทิ้งไว้บริเวณบ่อดินแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาอาวุธปืนนานกว่า 40 นาที แต่กลับไม่พบ ซึ่งทางผู้ต้องหายังยืนยันว่าเป็นจุดที่ใช้ในการโยนอาวุธปืนทิ้ง
โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวไปทางทีมข่าวได้พยามสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายอันวา ระบุว่า ยืนยันว่าตนและผู้ตายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางหรือทะเลาะกันมาก่อน แต่ปมเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่เนื่องจากผู้ตายได้มีการชักอาวุธปืนขู่ ทำให้กลุ่มของตนไม่พอใจ ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าคนที่ชักอาวุธปืนขู่นั้นจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกัน
ขณะที่ทางด้าน พ.ต.อ. ยศวัตร กระจ่างวงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตะโหมด เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ได้มีการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด 4 คน พฤติกรรมของการก่อเหตุก็เป็นลักษณะของการท้าทายระหว่างกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝั่ง โดยก่อนเกิดเหตุนั้นทราบว่าได้มีการขับรถปาดหน้ากันไปมา ก่อนที่จะมีการท้าทายกัน ซึ่งเป็นการขับรถไล่กันมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้า ไม่ได้มีปมปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อน รวมไปถึงทั้ง 2 กลุ่มไม่มีใครมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
“เบื้องต้นจากคำรับสารภาพของผู้ต้องหา ยืนยันว่าอาวุธปืนมี 2 กระบอกในการก่อเหตุ ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็กำลังอยู่ในขั้นขั้นตอนของการค้นหา เพื่อที่จะนำไปประกอบไว้ในสำนวน” ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตะโหมด กล่าว