“พิพัฒน์” ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้ตรวจสอบ

สุราษฎร์ธานี - “พิพัฒน์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ในการผลักดันท่าเรือยอชต์ ที่จังหวัดภูเก็ต ยันไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่บาทเดียว
นายพิพัฒน์ รัชขกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีมีกระแสข่าวในสื่อ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันให้มีการสร้างเรือยอชต์ที่ภูเก็ต ว่า เรื่องนี้ตนพร้อมที่จะให้พิสูจน์ และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่บาทเดียว กับกรณีการผลักดันสร้างเท่าเรือ โดยพร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง ทันทีหากพิสูจน์ทราบได้ ทั้งนี้ตนเองเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอร์ช อู่เรือยอชต์ อู่ซ่อมเรือยอชต์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิด ที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้
ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอร์ชในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามัน และเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาใน ยุคโควิด
ส่วนกรณีมีกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบงำ นักธุรกิจ หรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ในช่วงเลือกตั้ง ยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลย สามารถได้ดูผลการเลือกตั้ง ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ตนพร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองทันที