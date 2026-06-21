กองทัพอากาศเมียนมาทิ้งระเบิด 3 ลูก ถล่มฐานกะเหรี่ยงกอทูเล ตรงข้ามชายแดนท่าแซะ จ.ชุมพร

ชุมพร - ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน รายงานกองทัพอากาศเมียนมาทิ้งระเบิด 3 ลูก ถล่มฐานกะเหรี่ยงกอทูเล ตรงข้ามชายแดนท่าแซะ จ.ชุมพร ไทยเฝ้าระวังชายแดนใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 21 มิ.ย.69 ) ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน บ้านช่องหินหมู ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้รับรายงานและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทราบว่า กองทัพอากาศเมียนมาได้ใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดโจมตีฐานปฏิบัติการของกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเล (KTLA) บริเวณชายแดนฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 บ้านช่องหินหมู ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โดยมีรายงานว่าเครื่องบินทหารเมียนมาได้บินมาทิ้งระเบิดจำนวน 3 ลูก เบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียดความเสียหาย รวมถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับแนวชายแดนไทย–เมียนมา ด้านอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร โดยทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทิศใต้ติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ปัจจุบันบริเวณชายแดนด้านอำเภอท่าแซะ มีกองกำลังทหารกะเหรี่ยงเคลื่อนไหวอยู่ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ซึ่งมีกำลังพลประมาณ 1 กองพัน และตั้งฐานอยู่ลึกเข้าไปในประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนไทยราว 50-70 กิโลเมตร และกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกอทูเล (KTLA) ซึ่งมีกำลังพลประมาณ 200-500 นาย โดยมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยด้านอำเภอท่าแซะ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ พล.อ.เนอดา บุตรชายของนายพลโบเมียะ ได้ประกาศสถาปนา "สาธารณรัฐกอทูเล" (Kawthoolei State) พร้อมแต่งตั้งตนเองเป็นประธานาธิบดี เพื่อบริหารพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยพื้นที่บางส่วนอยู่บริเวณชายแดนด้านอำเภอท่าแซะ ซึ่งเป็นจุดที่ถูกกองทัพอากาศเมียนมาโจมตีในครั้งนี้