ทม.คลองแห แถลงข่าวจัดงาน “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026” วันที่ 3-4 ก.ค.69 นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกับ ชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026 ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2569 ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมมอบเรือท้องแบนเพื่อภารกิจช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมกับ ชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “HATYAI BIG BIKE WEEK 2026 ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค. 2569 ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำคลองแหให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอหาดใหญ่, นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผอ.ททท.หาดใหญ่, นายอดิศักดิ์ ศรีมณี นายกเทศบาลเมืองคลองแห, พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.สิทธิชัย ประดับ สารวัตรจราจร สภ.หาดใหญ่ และ นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง ประธานชมรมหาดใหญ่ ออล ไรท์ ไบค์เกอร์ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
ภายในงานจะการจัดฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและมาเลเซียตลอด 2 วัน อาทิ วงขิงแก่ วงร็อคมาเลเซีย วงคาโอ๋ วงไก่กะละมัง วงแจกัน และเปิ้ล สกายพาส คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้า โรงแรม และผู้ประกอบการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดมอบเรือท้องแบนพร้อมรถลากจูง จำนวน 2 ลำ ให้แก่เทศบาลเมืองคลองแห เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุทกภัย และอุบัติเหตุทางน้ำ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น