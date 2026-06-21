ดวงไม่ถึงฆาต! คนร้ายบุกจ่อยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะ โชคดีปืนขัดลำกล้องรอดตายหวุดหวิด

นราธิวาส – คนร้ายก่อเหตุบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะขณะนั่งคุยกับเพื่อนหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว โชคดีนัดแรกหลบได้ทันก่อนที่ปืนจะขัดลำกล้อง ทำให้เจ้าตัววิ่งหลบหนีออกมาได้รอดตายหวุดหวิด เหตุเกิดในพื้นที่ ม.7 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
วานนี้ (20 มิ.ย.) ร.ต.ท.อาฮะมัด ดาโอะ รองสารวัตรสอบสวน สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่ ม.7 ต.จะแนะ หลังรับแจ้งรายงาน พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ ทราบพร้อมสนธิกำลังร่วมกับ นายอภินันท์ ชาจิตตะ นายอำเภอจะแนะ และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบร้านขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนมีเก้าอี้พลาสติกวางอยู่ จำนวน 1 ตัว และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพบกระสุนปืนเอ็ม.16 ตกอยู่จำนวน 1 นัด ซึ่งด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นโรงจอดรถมีรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิค ทะเบียน กจ 7064 นราธิวาส จอดอยู่ในสภาพกระจกประตูหลังด้านซ้ายมือและด้านขวามือมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโหว่ จำนวน 3 แห่ง และฝาผนังของบ้านพักที่ปลูกถัดจากโรงรถ ถูกกระสุนปืนเป็นรูจนสะเก็ดปูนได้กระเด็นออกมาตกที่พื้น เจ้าหน้าที่จึงได้กันพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงเช้า
ล่าสุดวันนี้ (21 มิ.ย.) พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ผกก.สภ.ระแงะ นายอภินันท์ ชาจิตตะ นายอำเภอจะแนะ และพนักงานสอบสวน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ได้เดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อไปทำการตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์
จากการสอบสวนทราบว่า หลังจาก นายดันนียา กือเต๊ะ อายุ 48 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตือกอ ได้เดินทางไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จ จากนั้นได้เดินทางกลับบ้านพัก และได้แวะร้านขายก๋วยเตี๋ยวติดกับโรงจอดรถข้างบ้านพักคุยกับเพื่อนบ้าน ต่อมามีคนร้าย จำนวน 2 คน ขี่และซ้อนท้าย รถ จยย.มาจอดที่บริเวณที่ นายดันนียา กับเพื่อนนั่งอยู่ซึ่งห่างประมาณ 5 เมตร ก่อนจะได้ชักอาวุธปืนเอ็ม.16 ออกมายิงใส่ นายดันนียา จำนวน 1 นัด แต่นายดันนียาเห็นจึงได้เอี้ยวตัวหลบทำให้กระสุนปืนพลาดเป้า ไปถูกต้นขี้เหล็กที่ปลูกไว้ข้างร้านขายก๋วยเตี๋ยว แฉลบไปถูกกระจกรถยนต์เก๋งที่จอดไว้ในโรงจอดรถหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยว ได้รับความเสียหายที่บริเวณกระจกประตูหลังด้านซ้ายทะลุไปกระจกประตูหลังด้านขวา ได้รับความเสียหายกระจกแตกเป็นรูโหว่ จำนวน 3 นัด
จากนั้น นายดันนียา จึงได้วิ่งหลบหนีไปทางหลังบ้านพัก แต่ได้วิ่งชนกับเพื่อนทำให้ล้มลง และคนร้ายได้ฉวยโอกาสลงจากท้ายรถ จยย. และใช้อาวุธปืนจะยิงซ้ำ แต่เคราะห์ดีปืนคนร้ายติดขัด นายดันนียา จึงลุกขึ้นวิ่งหลบหนีไปได้ ส่วนคนร้ายได้ยิงปืนอีก 2 นัดพร้อมวิ่งไปขึ้นรถ จยย. ที่เพื่อนจอดติดเครื่องอยู่ขี่หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายดันนียา กล่าวว่า ตนไม่เคยมีปัญหากับใครเลยไม่ได้ค่อยระวังตัว เพราะอยู่แบบสบายๆสามารถเข้ากับชาวบ้านได้ เป็นผู้ช่วยมา 20 ปี คนร้ายลงจากรถปืนเขาอาจติดขัดอะไรสักอย่าง ผมจึงมีจังหวะที่ได้วิ่ง จึงรอดตายมาได้
ด้าน พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ผกก.สภ.จะแนะ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูจากอาวุธปืนของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุน่าจะเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อลอบดักสังหารคนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ เนื่องจาก นายดันนียา ตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเกือบ 20 ปี ไม่เคยมีเรื่องบางหมางและขัดแย้งกับผู้ใด ประกอบอาชีพเสริมด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้น