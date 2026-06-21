วัยรุ่นพัทลุงถูกไล่ยิงซิ่งหนีก่อนพุ่งชนเสาไฟดับ ชันสูตรพบกระสุนฝังคอ

พัทลุง – วัยรุ่นพัทลุงวัย 16 ปี ขี่จักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตในพื้นที่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง แต่ระหว่างชันสูตรแพทย์พบร่องรอยถูกยิงเข้าลำคอ 1 นัด สอบสวนเพื่อนเผยถูกกลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกระบะไล่ยิงระหว่างกลับจากซิ่งรถ เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยล่าตัวคนร้าย
วันนี้ (21 มิ.ย.) ร.ต.อ. ประวิทย์ หมายประสงค์ ร้อยเวร สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมทาง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดริมถนนสายแม่ขรี-โรงเรียนตะโหมด หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ขรี
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฎ 3629 พัทลุง และผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายธีรภัทร ชูเงิน อายุ 16 ปี สภาพศพศีรษะร้าว ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกไว้เป็นหลักฐาน นำร่างผู้เสียชีวิตส่ง รพ.ตะโหมด เพื่อให้แทพย์ชันสูตรต่อไป
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่า ผู้ตายนอกจากมีบาดแผลจากอุบัติเหตุแล้ว ยังมีร่องรอยกระสุนถูกยิงเข้าบริเวณลำคอ กระสุนฝังอยูด้านในตรงไหปลาร้า จำนวน 1 นัด ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอย่าละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้งนำตัวเพื่อนที่มาด้วยกันสอบปากคำจนทราบว่า ก่อนที่ผู้ตายจะขับรถมาประสบอุบัติเหตุได้กลับมาจากซิ่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โดยขับรถกลับมาทางเส้นทางสาย แม่ขรี-ตะโหมด ด้วนกัน 5 คัน ก่อนถึง สภ.ตะโหมด 500 เมตร ได้มีรถยนต์กระบะยีห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งมา 7-8 คน ได้ใช้อาวุธปืน 2 กระบอก ขับรถไล่ยิงจนถูก นายธีรภัทร์ ที่เป็นคนขับ ก่อนที่ นายธีรภัทร์ ได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กม. โดยมี นายอนุภัทร์ อายุ 16 ปี นั่งซ้อนท้าย ก่อนจะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าล้มลง และ นาอนุภัทร์ ที่นั่งซ้อนท้ายได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียง และได้แจ้ง จนท.เข้าช่วยเหลือดังกล่าว
ล่าสุด ด้าน พ.ต.อ.ยศวัตร กระจ่างวงค์ ผกก. สภ.ตะโหมด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้เร่งสอบปากคำเพื่อนที่ขับรถมาด้วยกันทั้งหญิงชาย 10 คน เพื่อหามูลเหตุ และเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป