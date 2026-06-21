“พิพัฒน์” ชูวิสัยทัศน์เชื่อมคมนาคมสองฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน เส้นทางกะเปอร์-ไชยา

สุราษฎร์ธานี - “พิพัฒน์” ชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเล “อันดามัน-อ่าวไทย” แนะเส้นทางยุทธศาสตร์กะเปอร์-ไชยา หนุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรม-เชื่อมท่องเที่ยวระนองสู่สมุย ยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
วันนี้ (21 มิ.ย.69) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะโครงการถนนเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล อันดามันและอ่าวไทย (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง – อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี) และการพัฒนาท่าเทียบเรือพุมเรียง มุ่งเป้าหมายพลิกโฉมระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของไทย ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานที่ไร้รอยต่อ
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการถนนเชื่อมโยงกะเปอร์-ไชยา สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สองจังหวัด และคือ "เส้นทางเศรษฐกิจใหม่" ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่ออ่าวไทยและทะเลอันดามันเข้าด้วยกัน ถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกศักยภาพการขนส่งโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามัน (ระนอง) สามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง "เกาะสมุย" จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โครงการนี้ประกอบด้วยการขยายถนนเดิมและก่อสร้างถนนใหม่ ระยะทางรวม 47.28 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางได้กว่า 70 กิโลเมตร และร่นเวลาการเดินทางจาก 2 ชั่วโมง 30 นาที เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 45 นาที พร้อมบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาโครงข่ายของกรมทางหลวงอีก 3 โครงการ ได้แก่ การขยายไหล่ทางบนทางหลวงหมายเลข 4191, ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 และการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองไชยา เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางสูงสุด ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระบวนการทุกขั้นตอนจะควบคู่ไปกับการศึกษาความเหมาะสมและดูแลสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างรอบคอบที่สุด
นอกจากนี้ เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ต.พุมเรียง อ.ไชยา เพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการรายย่อย สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม