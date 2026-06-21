ตำรวจไซเบอร์ ลุยกวาดล้างแก๊งหลอกลงทุนเสียหายกว่า 7.6 ล้าน จับเว็บพนัน-หนี้นอกระบบ ทั่วภาคใต้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจไซเบอร์ แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ ทลายแก๊งหลอกลงทุนหุ้นปลอมเสียหาย 7.6 ล้าน ลุยจับเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า 700 ล้าน ยึดปืน-ปราบหนี้นอกระบบ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 21 มิ.ย.69) พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบช.สอท.) เป็นประธานแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พ.ต.อ.ขจร อบทอง รอง ผบก.สอท.2, พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5, พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง รอง ผกก.2 บก.สอท.5, พ.ต.อ.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ ผกก.3 บก.สอท.5, พ.ต.ท.กฤษณะ พืชผล รอง ผกก.4 บก.สอท.5, พ.ต.ท.อุดม อิสโร รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5, พ.ต.อ.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต, พ.ต.ต.ดุสิทธิ์ วรรณบวร สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 และ พ.ต.ท.วิโรจน์ ศรีสภา สว.ตม.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต และตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวที่ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้สั่งการให้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น เพื่อตัดวงจรการก่อเหตุของมิจฉาชีพและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
โดยผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงจนปัจจุบัน มีการเข้าตรวจค้นจุดต่างในหลายพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมด 18 จุด จับกุมผู้ต้องหา 20 ราย มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็น 3 กลุ่มคดีสำคัญ ได้แก่ คดีหลอกลวงลงทุนออนไลน์ คดีเว็บพนันออนไลน์ และการกวาดล้างผู้มีอิทธิพล อาวุธปืน และหนี้นอกระบบ
สำหรับคดีหลอกลวงลงทุนออนไลน์ เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาท เชื่อมโยงผู้เสียหายจำนวน 117 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 173 ล้านบาท โดยเข้าตรวจค้น 5 จุด ออกหมายจับผู้ต้องหา 9 ราย และสามารถจับกุมได้แล้ว 2 ราย
ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายพบโฆษณาชักชวนลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก โดยแอบอ้างความเกี่ยวข้องกับบุตรสาวของนักลงทุนชื่อดัง ก่อนชักชวนเข้ากลุ่มไลน์และส่งลิงก์เข้าสู่แพลตฟอร์มปลอม ชื่อ apps.cshkl.vip ซึ่งจัดทำระบบเลียนแบบการซื้อขายหุ้นจริง เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินลงทุนหลายครั้ง กลับไม่สามารถถอนเงินออกได้ จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ภายหลังการสืบสวน พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 พร้อมชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 9 ราย และติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ขณะที่อีก 1 รายเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก 6 ราย พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่ออายัดและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ส่วนคดีพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ได้ 3 เครือข่าย มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 700 ล้านบาท เข้าตรวจค้นใน 3 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ทั้งเงินสด รถยนต์ ทองคำ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์สลิปพนันฟุตบอล โดยมีคดีสำคัญ ได้แก่ การจับกุมเครือข่ายเว็บพนัน PARTY168 ซึ่งเปิดทายผลฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ MT8WIN SITE ซึ่งเป็นเว็ปพนันเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ขยายเข้ามาในพื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดให้เล่นพนันออนไลน์ หสวย สล็อต พนันฟุตบอล บาคาร่าและพนันอื่นหลายชนิด มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อปี รวมถึงเว็บ Ufazeed mobi ที่มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่ปีละ 240 ล้านบาท รวมทั้ง 3 เว็บมีเงินหมุนเวียนปีละกว่า 1,200 ล้านบาท
ด้านการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมทั่วไป เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 100 นัด พร้อมดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบและการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย โดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุด
นอกจากนี้ กองกำกับการต่าง ๆ ในสังกัด บก.สอท.5 ยังได้ดำเนินการปราบปรามความผิดหลากหลายรูปแบบ อาทิ กก.1 บก.สอท.5 จับกุมเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์, กก.2 บก.สอท.5 ปราบปรามซิมผี บัญชีม้า การลักลอบติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารผิดกฎหมาย และอาวุธปืน, กก.3 บก.สอท.5 จับกุมกลุ่มวัยรุ่นโพสต์อาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และปราบปรามเงินกู้นอกระบบ, กก.4 บก.สอท.5 ทลายเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน และ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ดำเนินการสืบสวนและจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์รายสำคัญหลายเครือข่าย
พล.ต.ต.ทินกร กล่าวว่า ตำรวจไซเบอร์จะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการตัดวงจรเว็บพนันออนไลน์ ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการอาชญากรรม และขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด โดยเฉพาะขบวนการนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนมาฟอก ซึ่งพบว่าในบางพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต เกาะสมุย เกาะพะงัน จะมีคนต่างชาติและคนไทยที่เป็นนอมินีเข้ามาเกี่ยวข้องในการหลอกลวงและฟอกเงิน ด้วยการรนำเงินที่ได้มาซื้อที่ดิน อสังหาฯ มูลค่าสูงๆ ซึ่งในส่วนนี้ทางตำรวจไซเบอร์ได้ติดตามดำเนินการยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดนำเงินมาคืนให้กับผู้เสียหาย
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบครอบก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางเทคโนโลยี อยากจะให้ตรวจเช็คข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือโอนเงิน “เอ๊ะ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน