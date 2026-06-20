ร.ต.อ.บุกยิงป้าย-ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ เจ้าหน้าที่ตามรวบขณะกินบุฟเฟต์ในห้างฯ คุมตัวสอบสวนสาเหตุ

สุราษฎร์ธานี - คนร้ายบุกเดี่ยว ถามหา สส.ก่อนใข้อาวุธปืนยิงที่ทำการพรรคภูมิใจไทย อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี ป้าย-ตัวอาคารเสียหาย เจ้าหน้าที่ตามรวบตัวได้กลางห้างสรรพสินค้าขณะกินบุฟเฟต์ พบเป็นตำรวจยศ “ร้อยตำรวจเอก” คุมตัวไปสอบสวนหาสาเหตุ
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วันนี้ (20 มิถุนายน 2569 ) พล.ต.ต. สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐชนน เกิดก่อ รอง ผบก.ภ.จว.สฎ.รรท. ผกก.สภ.เสวียด, พ.ต.ท.เชาวรัตน์ ใจห้าว รอง ผกก.ป.สภ.เสวียด เข้าตรวจสอบบริเวณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ม.6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงาน ของนายพิชัย ชมพูพล สส.สุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย และเป็นคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิงเข้าใส่ป้ายที่ทำการและตัวอาคารได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นพบว่า คนร้ายได้ใช้ปืน ขนาด 9 มม. มีปลอกกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จำนวน 13 ปลอก
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จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.20 น. ซึ่งที่ทำการพรรคได้เปิดทำการแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอยู่ภายในตัวอาคาร ขณะนั้นได้คนร้ายขับรถเก๋งสีดำ ทะเบียนกรุงเทพ เข้ามาจอด เป็นจังหวะเดียวกับนายวรรณกร ชูศรี กำนันตำบลเสวียด ซึ่งเดินออกกำลังกายอยู่หน้าที่ทำการฯ คนร้ายจึงได้ถามหา สส.พิชัย แต่เมื่อได้รับคำตอบว่า สส.พิชัย ยังไม่ได้เข้ามายังที่ทำการ คนร้ายจึงหันกลับไปใช้อาวุธปืนยิงใส่ป้ายที่ทำการและตัวอาคารก่อนจะขับหลบหนีไป
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ล่าสุด เวลา 13:10 น. วันเดึยวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถควบคุมตัวชายคนที่ก่อเหตุดังกล่าวไว้ได้ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ขณะกำลังนั่งกินบุฟเฟ่ต์ อยู่ที่ร้านอาหาร
หลังจากควบคุมตัว ได้มีการสอบสวนในเบื้องต้น ทราบว่าผู้ก่อเหตุ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยศ ร้อยตำรวจเอก จึงได้นำตัวมาสอบปากคำ ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำการบันทึกจับกุม โดยมี พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมสอบปากคำ เพื่อหามูลเหตุในการก่อเหตุ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป