คนร้ายลอบวางระเบิด-ยิงซ้ำไทยพุทธหาของป่านราธิวาส เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - คนร้ายลอบวางระเบิดกลุ่มชาวไทยพุทธที่ออกหาของป่า ใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ก่อนเปิดฉากยิงซ้ำ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย รอดตาย 1 ราย
วันนี้ (20 มิ.ย.) มีรายงานเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงซ้ำ กลุ่มชาวไทยพุทธที่ออกหาของป่า บนถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฮูลูกูนุง (บ้านย่อย บ้านกาแย) หมู่ 5 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย และรอดชีวิต 1 ราย
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย