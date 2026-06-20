ผู้สูงอายุใน จ.ตรังใช้เวลาว่างลอกกาบหมากขายสร้างรายได้หลักหมื่น

ตรัง - คุณทวด คุณยาย ในพื้นที่ ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ใช้เวลาว่างมาลอกกาบหมาก ทั้งเพื่อเอาไว้ห่อทุเรียนกวนเอง และขายให้พ่อค้าแม่ค้า สร้างรายได้ให้งดงามปีละหลักหมื่น แถมยังสุขภาพจิตดีอีกด้วย
วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีการปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ยังปลูกหมากไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยช่วงก่อนถึงฤดูผลผลิตออก ก็ต้องมีการจัดเตรียมภาชนะสำหรับห่อทุเรียนกวน นั่นคือ การลอบกาบหมาก เพื่อขายให้พ่อค้าแม่ค้าทุเรียนกวน หรือลอกไว้ใช้เอง ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านหลายครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีเวลาว่าง อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมทำ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย และเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทำกันมายาวนานแล้ว จึงยังคงมีฝีมือคล่องแคล่วอยู่ในระดับหนึ่ง
นางพร้อย ชัยคีรี คุณทวดวัย 91 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลในเตา บอกว่า ตนเองลอกกาบหมากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะต้องลอกเอาไว้สำหรับห่อทุเรียนกวน เพราะที่บ้านปลูกทุเรียนไว้มาก แม้วันนี้ตัวเองจะเดินไปเก็บทางหมากไม่ไหวแล้ว แต่ยังนั่งลอกกาบหมากที่ลูกๆ หลานๆ เก็บมาให้ เพื่อเอาไว้ห่อทุเรียนกวนของตัวเอง ที่ต้องใช้ปีละประมาณ 300 แผ่น เพราะต้นหมากในสวนมีมาก ซึ่งหากเหลือก็จะแบ่งขายไปในราคาแผ่นละ 5-10 บาท
เคล็ดลับคือ หากได้กาบหมากสดๆ มา จะลอกได้ง่ายกว่า แต่หากได้กาบหมากแห้งๆ มา ต้องนำไปแช่น้ำก่อน 1 คืน ถึงจะนำมาลอกได้ จากนั้นเอาไปตากแดดให้แห้งสนิท เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา แล้วเอามามัดรวมกันเป็นม้วนๆ ละ 10 แผ่น ก่อนเก็บใส่กระสอบปุ๋ยไว้อย่างดี แล้วค่อยนำออกมาใช้ ส่วนเปลือกนอกของกาบหมากที่ลอกออก ยังเอาไปทำเป็นเชือกสำหรับมัดห่อทุเรียนกวนได้อีกด้วย
เช่นเดียวกับ นางประคิ่น สีแก้ว คุณยายวัย 71 ปี ก็บอกว่า เนื่องจากที่บ้านมีการปลูกหมากเอาไว้หลายร้อยต้น รวมทั้งทุเรียน ดังนั้น ทุกปีตนจะเดินเข้าสวนไปเก็บทางหมากมาลอก ทั้งเพื่อเอาไว้ห่อทุเรียนกวนเอง และขายให้เพื่อนบ้าน โดยมีลูกค้าประจำคือ แม่ค้าขายกะละแม จะสั่งซื้อตลอด เดือนละไม่ต่ำกว่า 200 แผ่น หรือขายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 แผ่น โดยคุณยาย บอกว่า เป็นอาชีพที่ตนเองทำจริงจังมายาวนานแล้ว ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ ให้ลูกหลานเลี้ยง ไม่อยากงอมืองอเท้า อยากทำตัวให้เกิดประโยชน์ แถมยังทำให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย
ทั้งนี้ คุณยายจะคัดเอาเฉพาะกาบหมากที่มีแผ่นสีขาวๆ ใสๆ สะอาดๆ ไม่มีเชื้อรา แม้แต่กระสอบที่เก็บก็ยังเน้นความสะอาด เพราะต้องเอาไปห่อของกิน จึงต้องสวยใส น่ากิน โดยจะขายในราคาแผ่นละ 5-10 บาท หรือราคาม้วนละ (10 แผ่น) ไม่ต่ำกว่า 50 บาท ซึ่งกาบหมาก 1 แผ่น จะห่อทุเรียนกวนได้ 1 กก. แต่หากเป็นกาบเล็ก ก็จะนำไปทำเป็น “ลูกอ้น” หรือทุเรียนกวนห่อที่ลักษณะเป็นม้วนกลมๆ ยาวๆ สร้างรายได้ให้เฉพาะกาบหมากที่เอาไว้ห่อทุเรียนปีละกว่า 10,000 บาท ซึ่งยังไม่นับรายได้ที่ได้จากทุเรียนที่คุณยายกวนขายเองทุกปีด้วย