ปปช.ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอก-บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลของกรมเจ้าท่า

ปัตตานี - ป.ป.ช.ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจติดตาม สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณร่องน้ำปัตตานี ของกรมเจ้าท่า หลังปรับแก้สัญญาลดเนื้องานและขยายเวลาจากสัญญาเดิม
วานนี้ (19 มิ.ย.) นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบริเวณร่องน้ำปัตตานี ของกรมเจ้าท่า วงเงินงบประมาณ 90,407,600 บาท
จากการรับฟังคำชี้แจงของวิศวกรผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า กรมเจ้าท่าได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ว่าจ้างบริษัท เว็ลธ์เวิร์คคิง มารีน จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าจ้าง 90,047,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2568 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ต่อมาได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 20 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 17–20
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ชี้แจงว่า ในช่วงก่อนเริ่มดำเนินการขุดลอก ได้มีข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มีการนำดินตะกอนที่ขุดได้ขึ้นมากองทิ้งบนฝั่ง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบปริมาณดินขุดลอกได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ส่งผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไป
สำหรับลักษณะการดำเนินงาน โครงการได้กำหนดพื้นที่ขุดลอกออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 บริเวณร่องน้ำตั้งแต่แพเบอร์ 5 ถึงสะพานศักดิ์เสนี โซนที่ 2 ตั้งแต่แพเบอร์ 5 ออกสู่ปากแม่น้ำปัตตานี ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และโซนที่ 3 ต่อเนื่องจากโซนที่ 2 ออกสู่ปากอ่าว ระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตร เดิมกำหนดปริมาณดินขุดลอกไว้จำนวน 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ภายหลังการแก้ไขสัญญาให้มีการนำดินขุดลอกขึ้นมากองทิ้งบนฝั่งบริเวณพื้นที่ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จึงได้ปรับลดปริมาณงานเหลือ 602,000 ลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดความลึกของการขุดลอกไม่เกิน 4 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อส่งมอบและตรวจรับงานงวดที่ 17–20 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 170,000 ลูกบาศก์เมตร
ในการตรวจติดตามครั้งนี้ มีผู้แทนสมาคมประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมสังเกตการณ์การสำรวจความลึกของร่องน้ำเพื่อประกอบการตรวจรับงานด้วย
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานีได้ขอข้อมูลผลการสำรวจความลึกของร่องน้ำ ผลการคำนวณปริมาตรดินตะกอนที่ได้จากการขุดลอก ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาตรวจสอบและวิเคราะห์เพิ่มเติม
นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความโปร่งใส ความคุ้มค่า และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป หากประชาชนพบเห็นการทุจริต แจ้ง ป.ป.ช.ได้ทุกช่องทาง หรือโทร. 073-337 526