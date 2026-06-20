มุสลิมปัตตานีกว่า 5 พันคนร่วมละหมาดฮาญัตขอสันติสุขสู่สามจังหวัดชายแดนใต้

ปัตตานี - ชาวไทยมุสลิมใน จ.ปัตตานีกว่า 5 พันคน ร่วมกันละหมาดฮาญัต วิงวอนขอพรต่อพระเจ้า ขอสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ทั้งใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หลังเกิดเหตุไม่สงบต่อเนื่อง
ปัตตานี – ชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ทั้งชายและหญิง รวมพลังละหมาดฮาญัต ณ มัสยิดกลางจังหวัด ขอพรต่อ อัลลอฮ์ (ซ.บ.)ให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย หลังเผชิญเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ว่าฯ ร่วมพิธี
วันนี้ (20 มิ.ย.) เวลา 08.00 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ทั้งมุสลิมีน (ผู้ชาย) และมุสลิมะฮ์ (ผู้หญิง) ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮาญัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน นำโดยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นผู้นำละหมาดและร่วมกันขอพร (ดุอาร์) ให้เกิดสันติสุขและความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา
การละหมาดฮาญัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีหรือมุสลิมะฮ์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมะฮ์ เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความหวังในสันติภาพ และร่วมกันวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้ประทานความปลอดภัยและความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การละหมาดฮาญัต ในครั้งนี้ เพื่อขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มิใช่เฉพาะจังหวัดจังหวัดปัตตานี แต่ยังรวมถึงจังหวัดยะลาและนราธิวาส ขอให้เกิดความสามัคคี ขอมุสลิมมีทางออกในปัญหา ขอความคุ้มครอง ขอความร่มเย็นเป็นสุขและขอให้เกิดสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมกันละหมาดฮายัด ในครั้งนี้อีกด้วย