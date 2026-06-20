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เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจผนึกกำลังหน่วยเกี่ยวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีต่างด้าวเฟส 3 ในพื้นที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา 59 หมายจับ 60 หมายค้น เน้นความผิดถือครองที่ดินและต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทย


วันนี้ (20 มิถุนายน 2569) เวลา 06.00 น. ที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าว ระยะที่ 3 โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 นายธนวัฒน์ พัศดารักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายปกครอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการ


พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างทลายนอมินีต่างชาติ โดยเฟสแรกและเฟสที่ 2 ได้ดำเนินการที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนเฟสที่3 นั้น ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในวันนี้ โดยได้ระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงปฏิบัติการทั้งหมด 59 หมายจับ 60 หมายค้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 29 บริษัท


การปฎิบัติการในวันนี้ เน้นนอมินีถือครองที่ดิน และบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือของที่ดินด้วย

ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาปฏิบัติการตรวจสอบในพื้นที่เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการในวันนี้มีการตรวจค้นพบว่าบางคนมีเพียงบัตรประกันสังคมและ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีศักยภาพที่จะร่วมทุนได้

เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน
เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน
เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน
เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน