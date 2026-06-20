เปิดปฎิบัติบุกตรวจนอมินีต่างด้าว 59 หมายจับ 60 หมายค้น ภูเก็ต พังงา กระบี่ เน้นถือครองที่ดิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจผนึกกำลังหน่วยเกี่ยวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีต่างด้าวเฟส 3 ในพื้นที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา 59 หมายจับ 60 หมายค้น เน้นความผิดถือครองที่ดินและต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทย
วันนี้ (20 มิถุนายน 2569) เวลา 06.00 น. ที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าว ระยะที่ 3 โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 นายธนวัฒน์ พัศดารักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายไตรรัตน์ เทพบริรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายปกครอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติการ
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างทลายนอมินีต่างชาติ โดยเฟสแรกและเฟสที่ 2 ได้ดำเนินการที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนเฟสที่3 นั้น ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในวันนี้ โดยได้ระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงปฏิบัติการทั้งหมด 59 หมายจับ 60 หมายค้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีทั้งหมด 29 บริษัท
การปฎิบัติการในวันนี้ เน้นนอมินีถือครองที่ดิน และบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือของที่ดินด้วย
ทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาปฏิบัติการตรวจสอบในพื้นที่เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการในวันนี้มีการตรวจค้นพบว่าบางคนมีเพียงบัตรประกันสังคมและ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีศักยภาพที่จะร่วมทุนได้