ตำรวจกงหลาใช้เวลา 26 วันตามจับหนึ่งในผู้ต้องหายิงหนุ่มเสียชีวิตในขนำกลางสวนผลไม้

พัทลุง - ตำรวจ สภ.กงหราใช้เวลา 26 วันสืบจากกล้องวงจรปิด พยานหลักฐาน ตามจับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หนึ่งในผู้ต้องหายิงหนุ่มวัย 47 ปีเสียชีวิตในขนำกลางสวนผลไม้
ความคืบหน้าจากกรณีเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายวิโรจน์ เหล็มปาน วัย 47 ปี เสียชีวิต ที่ขนำในสวนไม้ผล ม.11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
ล่าสุด วันนี้ (19 มิ.ย.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.กงหรา นำโดย พ.ต.ท.นิกร ปานแก้ว รอง ผกก.สืบสวน สภ.กงหรา จ.พัทลุง หลังใช้เวลาหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด พยานแวดล้อม ผลนิติวิทยาศาสตร์ 26 วัน จึงจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือนาย จีระศักดิ์ หวัดแท่น อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ขณะอยู่บ้านพัก ส่วนผู้ต้องหาอีกรายนายอลงกรณ์ ขำนุรักษ์ อายุ 31 ปี อยู่ในระหว่างหลบหนี
เบื้องต้น ตำรวจนำตัวสอบปากคำ แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังให้การปฎิเสธ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัด ก่อนนำตัวฝากขังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนมูลเหตุ ในเบื้องต้นทราบว่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้กล่าววาว่าผู้ตายว่า เป็นคนขโมยยาเสพติดชนิดยาบ้าของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไป มูลค่า 5 ล้านบาท โดยผู้ตายบอกไม่ได้ขโมยและไม่รู้เรื่อง ก่อนถูกยิงเสียชีวิต
ขณะที่ญาตินายวิโรจน์เชื่อว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีส่วนพัวพันยาเสพติด แต่เชื่อว่าหากผู้ตายขโมยยาบ้าของไปจริง ฐานะของผู้ตายน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ แต่กลับยังหาเช้ากินค่ำ หาของป่า หาปลา ตามปกติเพื่อยังชีพ ก่อนถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าว