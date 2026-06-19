ม.อ. จัดพิธีถวายความอาลัยและทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีถวายความอาลัยและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธี
หลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์แล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอำนวยความยุติธรรมและการสร้างโอกาส การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยในส่วนของพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยในหลายวโรกาส เช่น เสด็จฯ มาทรงเป็นองค์ประธานทรงเปิดอาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ทรงเป็นองค์ประธานในการเสวนา หัวข้อ “พระกรุณาธิคุณพระองค์ภาฯ น้อมนำมาสู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง” ในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระภารกิจเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก ผ่านมูลนิธิ "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ ยามยาก" “โครงการกำลังใจ” “โครงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง” และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย ในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ตลอดจนทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการ และเพื่อเป็นเกียรติและสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านทางเว็บไซต์ : https://mankind.psu.ac.th/