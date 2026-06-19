(ชมคลิป) คนร้ายลอบวางระเบิดใต้รถตำรวจนราธิวาส เกิดบึ้มขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

นราธิวาส - พบ 2 เยาวชนมีพฤติกรรมน่าสงสัย นำของไปติดไว้ใต้รถสายตรวจ สภ.บูเก๊ะตา อ.แว้ง ขณะจอดหน้ามัสยิด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเกิดระเบิดขึ้น โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต
วันนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 12.57 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า พบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่ใต้รถสายตรวจ สภ.บูเก๊ะตา ซึ่งจอดอยู่หน้ามัสยิดบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส จึงเร่งเข้าปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมเข้าตรวจสอบวัตถุดังกล่าวอย่างละเอียด
ก่อนเกิดเหตุ มีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่สังเกตเห็นเยาวชน 2 คนมีพฤติกรรมน่าสงสัย นำวัตถุหรืออุปกรณ์บางอย่างไปติดไว้ใต้รถสายตรวจ ก่อนจะหลบหนีไปทางด้านหลังมัสยิด ชาวบ้านจึงรีบแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ส่งผลให้มีการเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินมาตรการป้องกันอันตรายอย่างเร่งด่วน
และระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบ วัตถุต้องสงสัยได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมทั้งไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงเพิ่มเติม