บึ้มไม่หยุด! คนร้ายลอบวางระเบิด ตชด. เจ็บสาหัส 2 ราย ต้องขึ้น ฮ.ส่งตัวรักษาด่วน

ยะลา - คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิด ตชด.ขณะกลับจากภารกิจ รปภ.ครู ที่ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา มี จนท.บาดเจ็บทั้งหมด 6 ราย โดยมี 2 นายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเร่งนำตัวขึ้น ฮ.ส่ง รพ.ยะลา เป็นการด่วน
วันนี้ (19 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดและซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ฉก.ตชด.442 ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครู บริเวณบ้านสวนสัมฤทธิ์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 6 นาย ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านบ้านแหร ประสบเหตุถูกคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องแบบเร่งด่วน ระหว่างเส้นทางกลับฐานปฏิบัติการ หลังจากปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนเสร็จสิ้น
โดยหลังเกิดเหตุ นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอธารโต และผู้นำหน่วย ร้อย ฉก.ตชด.442 ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลธารโตเพื่อรับการรักษาทันที ประกอบด้วย 1.ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง โดนสะเก็ดระเบิดเข้าใบหน้า มีเลือดออก รู้สึกตัว มีสติ สามารถเดินได้, 2.ส.ต.ท.ปรภัทร วงษ์รวยดี แน่นหน้าอก ขยับตัวไม่ได้ มีสติ, 3.ส.ต.ท.ณรงศักดิ์ โชติพันธ์ แน่นหน้าอก, 4.ส.ต.ท.นราธิป นิลสุวรรณ แน่นหน้าอก, 5.ส.ต.ท.ศักดิ์ชาย แก้วนุ่น (หน.ชป.) แน่นหน้าอก และ 6.ส.ต.ท.วิกรม หล๊ะเลย แน่นหน้าอก
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากฐานปฏิบัติการ ร้อย ฉก.ตชด.442 เพียงระยะทาง 500 เมตร ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ต่อมาทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ประสานเฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ เพื่อเข้ารับผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย จากเหตุระเบิดดังกล่าวคือ ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ ศักดิ์แสง และ ส.ต.ท.ปรภัทร วงษ์รวยดี แน่นหน้าอก ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากพื้นที่ อ.ธารโต จ.ยะลา เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือ ศปก.ตร.สน. เพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย เข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนที่ รพ.ศูนย์ยะลา
โดยล่าสุดนั้น ทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป ให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าว เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน