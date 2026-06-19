ไม่หยุดป่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจมายอ บาดเจ็บ 5 นาย

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิดตำรวจ สภ.มายอ ขณะกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ทำให้มี จนท.บาดเจ็บ 5 ราย เหตุเกิดบริเวณบ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี
วันนี้ (19 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี 31 (มว.ฉก.นปพ.ปน.31) บริเวณบ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ขณะเดินทางกลับจากภารกิจตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 นาย ทราบชื่อประกอบด้วย ส.ต.อ.อนุชิต บุญช่วย ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดหลายแห่งตามร่างกาย แต่ยังรู้สึกตัวดี, ส.ต.อ.บุญญาวัฒน์ เกื้อเส้ง ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาจากสะเก็ดระเบิด, ส.ต.อ.วิสิษฐ์พล ศรีดี มีอาการแน่นหน้าอก, ส.ต.อ.อภิสิทธิ์ ชูมี มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ และ ส.ต.อ.สุมิต ยูโซะ มีอาการแน่นหน้าอก
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายออย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่