ก็แดดมันร้อน! ลุงถือมีดถอดเสื้อเดินเข้าโรงเรียน เด็กรีบแจ้งครูเรียกตำรวจ

พัทลุง - ชายวัย 60 ปีไม่สวมเสื้อมือถือมีดพร้าพร้อมกระสอบปุ๋ยเดินเข้าโรงเรียน เด็กนักเรียนเห็นตกใจคิดว่าคนสติไม่ดี รีบโร่ไปบอกครู ครูแจ้งตำรวจ ตามจนพบว่าเป็นคนบ้านใกล้โรงเรียนเดินหาต้นไม้ไปปลูก อากาศร้อนจึงถอดเสื้อ
วันนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 12.30 น. ตำรวจ สภ.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 พัทลุง พบชายสูงวัยเดินถือมีดพร้าพร้อมกระสอบปุ๋ย เข้ามาในโรงเรียนบ้านระหว่างควน ม.2 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน ทำให้เด็กนักเรียนแตกตื่นตกใจวิ่งไปแจ้งครู ก่อนพากันหลบซ่อนตัวในห้องเรียน ตามแผนที่เคยฝึกซ้อมไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับกำนันในพื้นที่ จะมาถึง และสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เด็กนักเรียน บอกว่า เห็นลุงไม่สวมเสื้อเดินถือมีดพร้าเข้ามาในโรงเรียนก่อนเดินลัดไปทางด้านหลังอาคารเรียน ทำให้ทุกคนตกใจ คิดว่า เป็นคนสติไม่ดี จากนั้น ตำรวจได้เร่งติดตามตัว เพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย แต่หาไม่เจอ จนกระทั่ง นายพรพชน์ พานสง กำนันตำบลพนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขับรถจักรยานยนต์ออกตามหาบริเวณหลังโรงเรียน พบนายสมโชค อายุ 60 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน ตามที่เด็กแจ้งว่าเป็นคนสติไม่ดี ก่อนนำตัวมาที่โรงเรียนเพื่อสอบถาม
นายสมโชค บอกว่า ตนเดินทางผ่านมาในโรงเรียน โดยไม่สวมเสื้อมือถือมีดจริง เพื่อจะไปหาต้นผักหวานป่าไปปลูก แต่ด้วยอากาศที่ร้อนจึงถอดเสื้อทำให้เด็กนักเรียนตกใจว่าเป็นคนบ้าเดินอยู่ จึงแจ้งตำรวจตรวจสอบดังกล่าว
ด้าน นายพรพชน์ พานสง กำนันตำบลพนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นการเข้าใจผิดไม่มีอะไร