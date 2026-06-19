ป่าไม้ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและผลอาสินรุกป่าหาดนุ้ย ภายใน 9 ก.ค.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่ป่าไม้ปิดประกาศตามมาตรา 25 บริเวณหาดนุ้ย จ.ภูเก็ต ให้ผู้อ้างสิทธิครอบครองที่ดินรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินพ้นพื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด ภายใน 9 ก.ค.นี้ หากเพิกเฉยป่าไม้เข้ารื้อถอนตามกฎหมายต่อไป
วันนี้ ( 19 มิ.ย.69) นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต นายฐานันดร เพ็ชรดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายฐิติชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ต พ.ต.ท. วิวัฒน์ ชำนาญกิจ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกะรน และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2(ภูเก็ต) นำหนังสือกรมป่าไม้ที่ลงนามโดยนายนิกร สิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ เรื่องสั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือ งดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รื้อถอน แก้ไข หรือ ทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดนุ้ย ซอยแหลมมุมนอก หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปิดประกาศบริเวณผนังหน้าอาคารสิ่งปลูกสร้าง มีผู้แทนผู้ครอบครองพื้นที่ดังกล่าวคอยอำนวยความสะดวกและสังเกตการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตาม ไม่พบผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินเดินทางมารับทราบคำสั่งด้วยตนเอง มีเพียงตัวแทนเข้ารับทราบและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดประกาศตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายฐานันดร เพ็ชรดี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ ระบุว่า บริเวณหาดนุ้ย ซึ่งมีการบุกรุก รวมเนื้อที่ 15 ไร่เศษ สำหรับกรณีของสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอนในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 39 รายการ จะเป็นสิ่ง ปลูกสร้างที่คงเหลืออยู่จากการรื้อถอนในอดีต ตั้งแต่ปี 63 และรั้ว ที่เป็นสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และอีก 36 รายการ ที่มีการตรวจยึดเพิ่มเติมใน ปี 2567 ซึ่งวันนี้การติดประกาศเป็นไปโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และตำรวจ เนื่องจากทางผู้ ครอบครองที่ดินไม่ได้มาเซ็นรับทราบหนังสือด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ โดยถูกต้อง ตามกฎหมาย จึงต้องมีการติดประกาศอย่างเป็นทางการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย
นายฐานันดร ระบุด้วยว่า ผู้ครอบครองต้องรื้อถอนฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ถ้า พ้นวันที่ 9 กรกฎาคมไปแล้ว ยังไม่รื้อถอนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะทำการรื้อถอนเอง โดยผู้ครอบครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐได้จ่ายไปในการรื้อถอน
สำหรับพื้นที่หาดนุ้ย หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดไว้ และ ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 จำนวน 2 คดี และศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ทั้ง 2 คดี เช่นกัน
ปัจจุบันผู้ครอบครองได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองและอยู่ระหว่างการพิจารณา และได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้ลงพื้นที่หาดนุ้ย เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น กรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ ซึ่งเป้นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569