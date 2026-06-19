รมช.คมนาคมลงติดตามกรณีตึก 9 ชั้น รพ.สงขลา ย้ำไม่ทุบทิ้งเร่งเดินหน้าเพื่อประชาชน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม ลงติดตามโครงการก่อสร้างตึก 9 ชั้น รพ.สงขลา ย้ำไม่ทุบทิ้ง เร่งเดินหน้าแก้ไขเพื่อเปิดให้บริการประชาชน พร้อมเตรียมรื้อถอนเครนภายใน 3 วันหวั่นกระทบความปลอดภัย
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น ของโรงพยาบาลสงขลา หลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงาน ส่งผลให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด โดยมี นายจิรวัฒน์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมนพ.รัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด
นายสรรเพชญ เปิดเผยว่า ตนในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรี และได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความห่วงใยในโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้นแห่งนี้ ถือเป็นโครงการสำคัญด้านสาธารณสุขของจังหวัดสงขลา ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อได้โดยเร็วที่สุด
สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้างรวม 424 ล้านบาท ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ต้องบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิม เนื่องจากมีความล่าช้าในการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง จนมีค่าปรับสะสมเกินร้อยละ 10 ของวงเงินสัญญา และระยะเวลาก่อสร้างเกินกว่าที่กำหนดไว้ ส่งผลให้โรงพยาบาลสงขลาสามารถดำเนินการยกเลิกสัญญาตามกฎหมายได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับราคากลางใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัสดุก่อสร้างและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อนเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา และดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อเปิดประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปี จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
ด้านความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร วิศวกรของโรงพยาบาลสงขลายืนยันว่า ตัวอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนยังมีความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐาน สามารถดำเนินงานต่อได้ โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับเครนและนั่งร้านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้น ได้ข้อสรุปให้ผู้รับเหมารายเดิมเข้ารื้อถอนออกโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการ จังหวัดสงขลาได้อนุมัติงบประมาณสำรองจ่ายจำนวน 300,000 บาท เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินการรื้อถอนเองทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าปรับจากผู้รับเหมารายเดิมตามกฎหมายต่อไป
นายสรรเพชญ ยังยืนยันอย่างหนักแน่นถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมว่า ขอยืนยันตรงนี้ว่ากระแสข่าวเรื่องการทุบตึกทิ้งไม่เป็นความจริง ตึกนี้ไม่มีการทุบทิ้งแน่นอน เป้าหมายสำคัญคือการเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้อาคารสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วที่สุด ส่วนแนวทางการใช้ประโยชน์ในอนาคต จะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข อาจมีการปรับพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์รักษาเฉพาะทาง หรือคลินิกพรีเมียม เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลสงขลา เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 และกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยจากการตรวจสอบพบความล่าช้าของการส่งมอบงานในหลายงวด จนนำไปสู่การบอกเลิกสัญญาและเตรียมดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อให้โครงการสำคัญของจังหวัดสงขลาแห่งนี้สามารถเดินหน้าต่อและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป