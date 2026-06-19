สงขลาจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” สนับสนุนรางวัลงานกาชาดสงขลา ปี 2569

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2569” รับบริจาคสิ่งของสนับสนุนรางวัลในกิจกรรมร้านนาวากาชาดและออกรางวัลสลากกาชาด “งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 3 - 12 ก.ค. 2569 นี้
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ตำหนักเขาน้อย) นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2569” และรับมอบของสนับสนุนในกิจกรรม “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลในกิจกรรม “นาวากาชาด” และ “สลากกาชาด” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2569 พร้อมด้วย นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในจังหวัด
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและน้ำใจ ที่หลั่งไหลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจาก 16 อำเภอทั่วจังหวัด มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของหลากหลายรายการ ทั้งรถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ จักรยาน และของใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น นำโดย นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าหน่วยงาน ทยอยส่งมอบของสนับสนุนตามลำดับ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมภารกิจการกุศลของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
สำหรับ งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2569 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณสระบัวแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมภายในงานจะมีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ และวันสุดท้ายมีกิจกรรมจับสลากกาชาดการกุศล เพียงอุดหนุนบัตรนาวากาชาดราคา ฉบับละ 20 บาท และสลากกาชาดในราคาฉบับละ 100 บาท ซึ่งจะมีการออกรางวัลในคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 โดยรายได้ทั้งหมด จะนำเข้าสมทบกองทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว สามารถนำส่งได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันและสร้างสังคมแห่งน้ำใจ ตามคำขวัญประจำงานที่ว่า “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”