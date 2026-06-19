ททท.จัด Amazing Phuket Pickleball Cup 2026 เจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ยกระดับภูเก็ตสู่จุดหมาย Sport & Wellness Tourism ระดับนานาชาติ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท.ภูเก็ต ตอบรับกระแส Pickleball โลก จัด Amazing Phuket Pickleball Cup 2026 เจาะตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมยกระดับภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Sport &Wellness Tourism ระดับนานาชาติ
วันนี้ (19 มิ.ย.69) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต จัดการแข่งขัน Amazing Phuket Pickleball Cup 2026 โดยมี นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs. Deborah Maclean, Counselor for Public Affairs ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดการแข่งขัน โดยมีนัก Pickleball ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมการแข่งขัน ณ ที่ สนาม Raccoon Pickleball ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
การแข่งขัน Amazing Phuket Pickleball Cup 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ สนาม Raccoon Pickleball ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายใต้แนวคิด "Serve the Sun, Feel the Fun" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Sport & Wellness Tourism ระดับนานาชาติ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ททท. สำนักงานภูเก็ต และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองรอบ 250 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งส่งเสริมกีฬา Pickleball ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการด้านก็หา ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม และภาคีเศรีอข่ายในพื้นที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์การพ่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อผลักดันภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและสุขภาพอย่างยั่งยืน
นางสาววัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม Active Senior และนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์เชิงรุก การจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการเดินทาง กระจายรายให้สู่ผู้ประกอบการ และตอกย้ำศักยภาพของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่สามารถรองรับกิจกรรมกีฬาและไลฟ์สไตล์นานาชาติได้อย่างครบวงจร
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกีฬา Pickleball ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pickleball Clinic ที่สอนโดยผู้ฝึกสอนจากสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 คน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา และยังมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2569 อีกมากกว่า 160 ทีม พร้อมด้วยผู้ติดตาม ครอบครัว อีกเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกีฬา Pickleball ในระดับสากล ภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการด้านกีฬาและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ
ททท. คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายในช่วง Green Season ของจังหวัดภูเก็ต สร้างรายได้หมุนเวียนแก่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การคมนาคม และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมเสริมสร้างการรับรู้ของจังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายกีฬาและสุขภาพจากทั่วโลก อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว