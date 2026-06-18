พัทลุงเกิดฝนตกหนัก 2 ชม. น้ำท่วมขังถนนสี่แยกเอเชีย ขณะที่บ้านริมถนนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม

พัทลุง – พัทลุงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง 2 ชม. ทำให้น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักบริเวณสี่แยกเอเชีย ระดับน้ำสูง 20-30 เซนติเมตร ขณะที่บ้านเรือนประชาชนริมถนนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม
วันนี้ (18 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 18.40 น. ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยฝนได้กระหน่ำลงมาเป็นเวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเมืองได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่สะสมจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกเอเชีย บนถนนเพชรเกษม ช่วงตั้งแต่วงเวียนเอเชียมุ่งหน้าบ้านส้มตรีด เป็นระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรในหลายจุด
จากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำบนผิวการจราจรสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เนื่องจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่ระบบระบายน้ำทำให้น้ำรอการระบาย ส่งผลให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และผู้ใช้เส้นทางต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะรถขนาดเล็กที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวหลายครัวเรือน ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
ขณะเดียวกันปัญหาน้ำท่วมขังยังส่งผลกระทบทำให้เกิดการจราจรติดขัดยาวนับกิโลเมตรตลอดแนวถนนสายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพัทลุง ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพถนนเปียกลื่นและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง หากไม่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบริเวณสี่แยกเอเชียและถนนเพชรเกษมช่วงดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานาน น้ำมักจะระบายไม่ทันจนเกิดน้ำท่วมผิวจราจร ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนเป็นประจำ แม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบระบายน้ำในบางจุดแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากฝนยังคงตกต่อเนื่องในช่วงค่ำคืนนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด