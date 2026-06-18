ผู้เลี้ยงกุ้งตรังโวยราคากุ้งดิ่งลงไม่หยุด เวลาผ่านมาเกือบเดือนรัฐยังไม่แก้ปัญหา

ตรัง - เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตรังโวยผ่านมาเกือบ 1 เดือนแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่สนใจแก้ปัญหากุ้งตกต่ำ ติงไม่เห็นด้วยต่อนโยบายชดเชยราคาเพราะไม่ตรงจุด ท้า “ศุภจี” ลงพื้นที่มาดูด้วยตนเอง ไม่ใช่นั่งรอรับข้อมูลแบบผิดๆ
วันนี้ (18 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมด์ในตลาดสด ซึ่งเป็นกุ้งที่รับซื้อจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ชายฝั่ง พบว่าขณะนี้ราคากุ้งขาวทุกขนาดได้ปรับราคาลดลง เช่น กุ้งขนาด 28-30 ตัว/กก. ราคาลดลงเหลือ กก.ละ 170-180 บาท โดยแม่ค้าบอกว่า หากเป็นช่วงปกติกุ้งขาวไซส์ขนาดดังกล่าวนี้จะอยู่ที่ กก.ละ 250 บาท เฉลี่ยราคาลดลงมา 70-80 บาทต่อ กก. สะท้อนสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ตอนล่างกำลังประสบปัญหาอยู่ขณะนี้ จากราคากุ้งตกต่ำ ทำทุกรายขาดทุนอย่างหนัก จนจำนวนมากต้องชะลอการเลี้ยง หรือหยุดเลี้ยงชั่วคราว
ล่าสุด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดตรัง นำโดย นายสุวัฒน์ พิชัยรัตน์ ได้ออกมาทวงคำตอบ เพราะผ่านมาเกือบ 1 เดือนแล้ว หลังเกษตรกรเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหา โดยปัญหาหลักไม่ได้เกิดจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเพียงประการเดียว เพราะกุ้งที่ส่งออกไปมาเลเซียเป็นเพียงจำนวนน้อย แต่สาเหตุสำคัญอีกประการคือ โรงงานห้องเย็นลดปริมาณการรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร เปลี่ยนแปลงขนาดและราคารับซื้อรายวัน จนเกษตรกรตามไม่ทัน และเมื่อผลิตได้แล้วก็ขายไม่ได้ ขณะที่ราคากุ้งยิ่งตกต่ำลงรายวัน
โดยปี 2569 ถือว่าเป็นปีที่หนักที่สุดในรอบหลายสิบปี เชื่อว่าหากสถานการณ์ยังขาดทุนอย่างนี้ต่อไป เชื่อว่าสิ้นปีนี้ธุรกิจกุ้งจะล้มหมดทั้งกระดาน และไม่เห็นด้วยที่รัฐจะแก้ปัญหาด้วยการชดเชยราคาให้เกษตรกร กก.ละ 20 บาท แต่จำกัดปริมาณ เช่น 2 ตันต่อราย หรือตกชดเชยรายละ 40,000 บาทเท่านั้น เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด แต่ขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาทั้งระบบและยั่งยืน เช่น ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมทั้งค่าอาหาร เคมีภัณฑ์ และขอให้เร่งตรวจสอบห้องเย็นที่ไม่ซื้อกุ้งจากเกษตรกรว่า เอากุ้งมาจากไหน ซึ่งรัฐสามารถดำเนินการได้ทันที
ส่วนกรณีที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาบอกว่า ขณะนี้กุ้งในระบบมีเพียง 100 ตันเท่านั้น แก้ปัญหาได้สบายมาก มองว่ารัฐมนตรีได้ข้อมูลมาแบบผิดๆ เพราะกุ้ง 100 ตัน แค่ผลผลิตในจังหวัดตรังก็เกินแล้ว ขอเรียกร้องให้ นางศุภจี ลงพื้นที่จริง มาที่จังหวัดตรัง มาดูปัญหาของเกษตรกรด้วยตัวเอง
ด้าน นายณัฏฐ์ชานันท์ ไวศยะ ก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวตรัง ที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ และปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ห้องเย็นรับซื้อน้อยลงเหลือแค่วันละ 5 ตันเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้รัฐต้องตรวจสอบ ในขณะที่ต่างประเทศเขาดูแลเกษตรกรทั้งระบบ แต่เกษตรกรไทยกลับโดนละเลยจากภาครัฐ จนต้องรวมตัวดิ้นรนกันเอง โดยราคากุ้งที่เกษตรกรจะอยู่ได้ เช่น ไซส์ 50 ตัวต่อ กก. ราคา กก.ละ 150 บาท
ขณะที่ นายสุชาติ คงวัฒนานนท์ เกษตรกรอีกราย ก็บอกว่า จังหวัดตรังเมื่อก่อนมีผู้เลี้ยงกุ้งมากถึง 600 ราย มีพื้นที่การเลี้ยงเกือบ 2,000 บ่อ แต่ด้วยภาวการณ์เช่นนี้ จึงทำให้เกษตรกรลดจำนวนลงทุกปี จนล่าสุดเหลือแค่ 260 รายเท่านั้น บางรายมี 10 บ่อ เลี้ยงเพียง 1 บ่อ บางรายหยุดเลี้ยงชั่วคราว เพราะแต่ละรายขาดทุนครั้งละหลายแสนบาท สู้ราคาไม่ได้ และแบกรับต้นทุนต่อไม่ไหว