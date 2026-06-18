สรรพสามิตปัตตานีบุกทลายโกดังสินค้าหนีภาษีกลางเมือง ยึดกาแฟ-น้ำอัดลมเถื่อนกว่า 5 แสนบาท

ปัตตานี - สรรพสามิตปัตตานีบุกทลายโกดังสินค้าหนีภาษีกลางเมือง ยึดกาแฟ-น้ำอัดลมเถื่อนจากมาเลเซีย พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับและเรียกเก็บภาษีรวมกว่า 500,000 บาท
วันนี้ (18 มิ.ย.) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี เดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น ล่าสุดเปิดปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าริมถนนรามโกมุท ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี สามารถตรวจยึดเครื่องดื่มกาแฟและน้ำอัดลมที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่เสียภาษีสรรพสามิต พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับและเรียกเก็บภาษีรวมกว่า 500,000 บาท
นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีเร่งรัดการสืบสวน ติดตาม และปราบปรามการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ ดร.พรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่มุ่งเน้นการปราบปรามเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นและยุติวงจรสินค้าหลบเลี่ยงภาษี สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าโกดังแห่งหนึ่งริมถนนรามโกมุท ต.บานา อ.เมืองปัตตานี มีพฤติการณ์เป็นแหล่งพักและกระจายสินค้าหนีภาษีรายใหญ่ จึงเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย เครื่องดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต แหล่งผลิตจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 95,760 ซอง และน้ำอัดลมที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต แหล่งผลิตจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 6,972 ขวด คิดเป็นปริมาณรวม 5,247 ลิตร
ภายหลังการตรวจยึด เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายสรรพสามิต โดยนำของกลางเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับและเรียกเก็บภาษีจากผู้กระทำผิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
นายกวีศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานีจะเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ รักษาระบบภาษีให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสการลักลอบจำหน่ายสินค้าหนีภาษี สามารถแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ทันที
การจับกุมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของกรมสรรพสามิตในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง อันเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและปกป้องระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็ง
“การปราบปรามสินค้าหนีภาษีไม่ใช่เพียงการปกป้องรายได้ของรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เราจะเดินหน้าสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีผู้ฉวยโอกาสหลบเลี่ยงภาษีและสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ” นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี กล่าวตอนท้าย