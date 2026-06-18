มท.2 เร่งแก้ปัญหาโรงแรมภูเก็ต ยื่นขอใบอนุญาตกว่า 700 แห่ง ยังออกไม่ได้ ย้้ำไม่เน้นจับ เน้นเข้าสู่ระบบ ลดถูกรังแก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย “พลพีร์-วรศิษฎ์” ลงพื้นที่ภูเก็ต ติดตามศูนย์ให้คำปรึกษาฯ แก้ปัญหาการยื่นขอใบอนุญาตโรงแรมกว่า 700 แต่ออกไม่ได้ ย้ำไม่เน้นจับกุม แต่เน้นเข้าสู่ระบบ ไม่ให้ผู้ประกอบการถูกรังแก
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (18 มิ.ย.69) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการตั้งสถานบริการ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 มีผู้ประกอบการเข้ายื่นความจำนงเป็นจำนวนมาก
พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับปัญหาในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการสะท้อนปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมาย การตีความและลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการที่พัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการมาเป็นเวลานาน
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้เป็นการรับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการของภาครัฐให้เหมาะสมมากขึ้น หากเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้กฎกระทรวง สามารถดำเนินการปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากอยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทย แต่หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงแรม อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการแก้ไขกฎหมาย ทั้งการเสนอเข้าสู่สภา การรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาของหน่วยงานด้านกฎหมาย และขั้นตอนก่อนประกาศใช้
นายพลพีร์ กล่าวย้ำว่า เป้าหมายคือทำอย่างไรให้พี่น้องชาวภูเก็ตสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ไม่ต้องพะวงว่าจะมีปัญหาตามมา และไม่มีใครเข้ามารังแกผู้ประกอบการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน
สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการออกใบอนุญาตโรงแรม ซึ่งกรมการปกครอง ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งขึ้น จะเปิดดำเนินการประมาณ 15 วัน เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอ ก่อนสรุปเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดทำแนวทางแก้ไขและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
“ขณะนี้พบว่ามีคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่มีเอกสารครบถ้วนและเข้าองค์ประกอบประมาณ 600-700 ราย ซึ่งจะเร่งประสานให้จังหวัดพิจารณาโดยเร็ว พร้อมเตรียมส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของจังหวัด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการตรวจสอบด้านต่าง ๆ”
นายพลพีร์ ย้ำว่า รัฐบาลไม่ได้มีเป้าหมายที่จะดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย และทางหนีไฟ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพราะถ้าเรามุ่งแต่จับผิด ภูเก็ตก็คงต้องปิดทั้งเกาะ ซึ่งไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐบาล แต่ขณะเดียวกันหากประกอบกิจการโดยไม่มีมาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุขึ้น ความเสียหายจะเกิดกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเอง เราจึงต้องหาจุดร่วมกัน” นายพลพีร์ กล่าว
ด้าน นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ผู้ประกอบการโดนรังแก ยืนยันว่าเราสองคนมาด้วยเจตนาที่ดี อยากจะสนับสนุนและทำให้การประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างสบายใจที่สุด ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดก่อนหน้าเชื่อว่าผู้ประกอบการคงเคยโดนมาในหลายๆ เรื่อง ในวันที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง สุดท้ายก็กลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ถูกรังแก ภูเก็ตมีโรงแรมกว่า 5,000 แห่ง มีใบอนุญาตแค่ 800 กว่าแห่งเท่านั้น ไม่มีใบอนุญาตกว่า 4,000 แห่ง ฉะนั้นจึงอยากจะรู้ว่า 4,000 กว่าแห่ง ติดปัญหาตรงไหน อย่างไร เรื่องบางเรื่องก็เข้าใจผู้ประกอบการเพราะเป็นสิ่งที่เก่ามากแล้ว ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ เช่น เรื่องโซนิ่งสถานบริการ เรื่องของผังเมือง ปัญหาทั้งหมดนี้จะมีการปรับปรุงให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุด