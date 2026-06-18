ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “Colin Cairney” นักมวยชื่อดังชาวอังกฤษ พลัดตกจากรถตุ๊กตุ๊ก ดับ เหตุกลางถนน ในพื้นที่ป่าตอง คนขับตุ๊กตุ๊ก อ้างไม่รู้ผู้โดยสารตกจากรถ มารู้ตัวว่าไม่มีผู้โดยสารบนรถ ก็ขับเลยมา 2 กิโล แล้ว สุดท้าย ถูกแจ้ง 2 ข้อหา
จากรณี นาย Colin Cairney อายุ 29 ปี นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและนักมวยอาชีพชื่อดัง พลัดตกจากรถโดยสารสาธารณะประเภทตุ๊กตุ๊ก บนถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 14 มิถุนายน 2569 จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น เจ้าหน้าที่ ตำรวจสภ.ป่าตอง สามารถติดตามตัวคนขับรถคันเกิดเหตุมาสอบสวนได้แล้ว
โดยพ.ต.ต.สุรชาติ ทองใย สารวัตร (สอบสวน) สภ.ป่าตอง พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายกิจ คนขับรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กคันเกิดเหตุ มาสอบสวน
จากการสอบสวน นายกิจ ให้การ ว่า ในคืนเกิดเหตุได้รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชายและหญิง 2 คน จากย่านสถานบันเทิงซอยบางลา เพื่อไปส่งยังโรงแรมในพื้นที่หาดกะหลิม แต่เมื่อเดินทางถึงโรงแรม นักท่องเที่ยวแจ้งว่า ไม่มีเงินสดสำหรับชำระค่าโดยสาร และ ขอให้พาไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม
นายกิจ กล่าวว่า ตน ได้พานักท่องเที่ยวชาย ซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา ตระเวนกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ใกล้เคียงรวม 3 จุด แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ จึงตัดสินใจจะพาผู้โดยสารกลับไปยังจุดรับเดิมบริเวณซอยบางลา โดยใช้ความเร็วปกติ แต่ระหว่างขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนพระบารมี รู้สึกว่ารถมีความผิดปกติบางอย่าง แต่ก็ม่ได้หยุดตรวจสอบ
กระทั่งขับรถเลยจุดเกิดเหตุไปประมาณ 2 กิโลเมตร จึงรู้ว่าไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลใดทราบ แล ะมาทราบภายหลังว่าผู้โดยสารชาวอังกฤษ รายดังกล่าวได้ตกจากรถและได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิต
ภายหลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา ได้แก่ 1. กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และ 2. ไม่หยุดรถเพื่อให้การช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ทันทีหลังเกิดเหตุ
ในชั้นพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ขณะที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับลุงของผู้เสียชีวิต ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต