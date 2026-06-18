บุกรวบชาวจีน 16 ราย คุมงานก่อสร้าง วีซ่าผิดประเภท พร้อมแรงงานต่างด้าว 62 ราย คาโครงการก่อสร้างวิลล่าหรูในภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – บุกตรวจโครงการก่อสร้างหรูภูเก็ต รวบชาวจีน 16 ราย วีซ่าผิดประเภท ทำหน้าที่วิศวกรและคุมงาน พร้อมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 62 ราย เร่งขยายผลตรวจสอบนอมินีต่างชาติ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 18 มิ.ย.69) กองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนชาวภูเก็ต ว่า โครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งมีพฤติการณ์น่าสงสัย โดยมีชาวจีนทำหน้าที่เป็นวิศวกรและผู้ควบคุมงาน ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
จากการประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการ กองพันทหารสารวัตรที่ 41 (พัน.สห.41), กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 (ร.15 พัน.1) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบโครงการแห่งหนึ่งแถวเชิงทะเล
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายกรณี โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมผู้ควบคุมงานชาวจีน จำนวน 16 ราย ในข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภท และจับกุมแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 62 ราย ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ โดยได้แยกดำเนินคดีตามกฎหมายและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะดำเนินการจัดทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตตามกระบวนการยุติธรรม และภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางคดี จะส่งตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป