สาวตรังลาออกงานประจำลุยทำฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามพันธุ์ต่างประเทศ

ตรัง - สาวชาว ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ แล้วโค่นยางพาราทิ้งทั้งหมด เพื่อลุยทำฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ ส่งขายทั้งไข่และตัว พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรวัยเกษียณ
วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่ฟาร์มไก่ดำ สมชัย อ่าวตง ซึ่งเป็นฟาร์มจำหน่ายไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ ของ นางจิราวรรณ ชุ่มฉิมพลี อายุ 54 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทอนแจ้ ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ที่เพิ่งได้ลาออกจากการพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง แล้วหันมารุกขยายฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ หลังจากที่ได้เริ่มเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่สวยงามดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 ในพื้นที่ว่างสวนยางพารา เพื่อผลิตไก่สวยงาม ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ ส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศและต่างประเทศ แถมยังผสมไก่ข้ามสายพันธุ์ และฟักขยายพันธุ์ด้วยตนเอง
โดยล่าสุดได้ทุ่มเทให้กับงานด้านเกษตรและเลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลัก พร้อมตัดสินใจโค่นยางพาราทิ้งทั้งหมด แล้วหันมาปลูกปาล์มน้ำมันและปลูกพืชผักต่างๆ รวมทั้งหญ้า และขยายโรงเรือนเพิ่มปริมาณการเลี้ยงไก่สวยงามของตัวเองมากขึ้น โดยตั้งใจให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรวัยเกษียณ” และยึดสโลแกน “คนเลี้ยงไก่ ไก่เลี้ยงคน” เป้าหมายของปีนี้เน้นเลี้ยงและทำตลาดไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งประเภทไก่ไข่และไก่เนื้อ โดยนำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม และแยกสายพันธุ์ที่ชัดเจน
เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกมีสภาพซบเซา ทำให้ออเดอร์ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั้งไข่เชื้อ และตัวไก่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย จึงได้ผลิตไก่ไข่สวยงามขายเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียว โดยส่งไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ ไข่บริโภค ขายไข่เชื้อ และขายไก่สำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ทางฟาร์มได้ขยายพันธุ์เอง ด้วยการเพิ่มตู้ฟักเป็น 2 ตู้ สำหรับไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ ที่เป็นได้ทั้งไก่ไข่ และไก่เนื้อ มีทั้งที่นำเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆ ขยายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิมที่มีอยู่ และได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเอง เช่น โรสไฮแลนต์เรด สายพันธุ์อเมริกา, โรสไฮแลนต์เรด สายพันธุ์อังกฤษ, โรสไฮแลนต์เรด สายพันธุ์ออสเตรเลีย, โรสไวท์ (โรสขาว), ไวท์เล็กฮอน (สีขาว), เล็กฮอนกระเทา, เล็กฮอนกระดำ, วายดอท, ไก่ฮีตเตอร์ และไก่ออสตราลอป ไก่ไข่พันธุ์ดก
ไก่ไข่สวยงามที่มาใหม่ เช่น บาร์พลีมัทร็อค ซึ่งเป็นไก่ไข่สวยงามจากอเมริกา อยู่ระหว่างการขยายพันธุ์ และไก่ออพิงตัน ไก่ไข่สวยงาม ส่วนประเภทไก่เนื้อสวยงาม ได้สั่งมาเพิ่มอีกจำนวน 2 สายพันธุ์คือ ไก่เบรส (Bresse) ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองสายจากฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งไก่" ทั้งไข่ดก เนื้อนุ่ม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ราคาแพง เป็นไก่เนื้อราคา กก.ละ 400 บาท และ ไก่เหวินซาง ซึ่งเป็นไก่เนื้อจากประเทศจีน เนื้ออร่อยสำหรับทำข้าวมันไก่สูตรไหหลำ ราคา กก.ละ 250 บาท แต่ตอนนี้ทั้ง 2 สายพันธุ์ยังไม่ขายเนื้อ เพราะยังต้องขยายพันธุ์เพิ่ม
สำหรับราคาที่ขายไก่สำหรับเอาไปทำพ่อแม่พันธุ์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเลี้ยง เช่น ไก่ไข่สายพันธุ์วายดอท (Wyandotte) ราคาจะสูงกว่าสายพันธุ์อื่น ราคาเดือนละ 400 -500 บาท ขึ้นอยู่กับความสวยงาม ส่วนสายพันธุ์โรสไฮแลนต์เรด ราคาเดือนละ 100 บาท ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้ออาจจะซื้อเป็นคู่ เพื่อนำไปทำพ่อแม่พันธุ์ต่อไป ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้ถึงเดือนละ 5 หมื่นบาท แต่หลังจากเกิดสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง จนน้ำมันมีราคาสูงขึ้นมาก ก็พลอยทำให้รายได้ลดลงเหลือเดือนละ 1-2 หมื่นบาท และยังขายไข่เป็นแผงด้วย ในราคาแผง (คละไซส์) 180-200 บาท
ทั้งนี้ สาเหตุที่ไข่ไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศได้ราคาดีกว่า เพราะมีรสชาติอร่อยกว่า มีความมันมากกว่า ลักษณะเหมือนไข่ไก่บ้าน ไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไป และมีไข่แดงกลมสวยมากกว่า เนื่องจากได้นำหญ้าหวานอิสราเอล กล้วย มะละกอ และข้าวเปลือก มาบดผสมกันกับอาหารสำเร็จรูป เพื่อให้ไก่กินทุกวัน จึงทำให้ไก่เหล่านี้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าไก่สายพันธุ์ทั่วไป จึงส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ออกมามีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
โดยทุกวันนี้จะมีออเดอร์ไข่ไก่สวยงามเข้ามาไม่ขาดสายจนผลิตให้แทบไม่ทัน เนื่องจากเธอไม่เน้นปริมาณ แต่จะผลิตเอาเท่าที่ได้ เฉลี่ยวันละ 4-5 แผง เพราะต้องการคุณภาพ ซึ่งจะถูกส่งไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อนำไปปรุงอาหารทั่วไป หรือนำไปทำอาหารให้นักเรียนรับประทาน แต่ก็มีแผนที่จะผลิตไข่ไก่ให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ โดยกำลังสำรวจดูตลาดที่ชัดเจน ผู้สนใจอยากเลี้ยง หรือดูฟาร์มตัวอย่าง ติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก “ฟาร์มไก่ดำ สมชัย อ่าวตง” หรือโทร. 035-479866, 083-3949955