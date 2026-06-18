"บ่าวตา ไอ้หัวครก" ชายเด็ดเดี่ยวแห่งมะนัง วิ่งแก้บน 60 กม. ฉลอง "พีที สตูล เอฟซี" เลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก 2

สตูล – กลายเป็นเรื่องราวประทับใจและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอล พีที สตูล เอฟซี กันทั้งจังหวัด เมื่อ "บ่าวตา" หรือ นายอธิตา ศรีทวีป อายุ 40 ปี ชาวตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ชายใจเด็ดเจ้าของฉายาในโลกออนไลน์ว่า "ไอ้หัวครก" ซึ่งเป็นนักประดาน้ำจิตอาสาสังกัดมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูล ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ลั่นวาจาเอาไว้ หลังทีมฟุตบอลบ้านเกิดทำตามความฝันของแฟนบอลได้สำเร็จ โดยได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเตะในไทยลีก 2
วันนี้ (18 มิ.ย.) นายอธิตา หรือ บ่าวตา เปิดเผยว่า ตนเองได้ลั่นวาจาเอาไว้กับพรรคพวกแฟนบอลว่า หากสโมสร พีที สตูล เอฟซี ผ่านเข้ารอบสำคัญได้ ตนจะวิ่งและเดินเท้าจากหน้าบ้านที่อำเภอมะนัง มายังสนามกีฬากลางจังหวัดสตูลในอำเภอเมือง ทันทีที่ผลการแข่งขันสิ้นสุดและทีมรักทำได้ตามเป้าหมาย แม้ตอนแรกจะลืมไปบ้าง แต่เมื่อเพื่อน ๆ ทวงสัญญา วีรบุรุษจากมะนังคนนี้ก็ไม่ปฏิเสธก้าวเท้าออกวิ่งทันที
"เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย.) แดดร้อนจัดจนขาลาก ล้าไปทั้งตัว แต่ผมไม่ล้มเลิกแน่นอน เพราะเหลืออีกไม่ถึง 500 เมตรก็จะถึงสนามกีฬากลางแล้ว โชคดีที่มีพี่ ๆ กู้ภัยร่มไทรที่ผมทำงานเป็นนักประดาน้ำอยู่ด้วย คอยขับรถตามส่งน้ำและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง 60 กว่ากิโลเมตรนี้" บ่าวตากล่าว
ด้านคุณพ่อของบ่าวตา ซึ่งทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามให้กำลังใจลูกชายตลอดเส้นทาง กล่าวเสริมว่า ลูกชายคนนี้เป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมมาตั้งแต่เรียนจบ ม.6 ทั้งงานกู้ภัย งานประดาน้ำ หรือช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน เมื่อเขาตั้งใจจะทำความดีและรักษาสัจจะเพื่อทีมฟุตบอลสตูล ครอบครัวจึงพร้อมสนับสนุนเต็มที่